Nhiều người cao tuổi ở Cà Mau được chăm sóc sức khỏe

Ngày 30.9. Sở Y tế tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ phát động và khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và Hội Người cao tuổi tỉnh chúc mừng thọ người cao tuổi tại buổi lễ

Theo Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 64 Hội Người cao tuổi cấp xã, 1.395 chi hội và 241.536 người cao tuổi. Thời gian qua, các cấp Hội tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh việc tham gia công tác xã hội, người cao tuổi ở các địa phương còn tích cực lao động sản xuất, kinh doanh; tham gia các mô hình trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã phù hợp với điều kiện sức khỏe và kinh nghiệm. Một số người cao tuổi còn tham gia khởi nghiệp, tạo việc làm, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần tăng thu nhập.

Đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường… người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt. Các cấp Hội vận động hội viên đóng góp ngày công, kinh phí, hiện vật và tuyên truyền người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Các phong trào đã góp phần trồng hơn 500.000 cây xanh tạo cảnh quan; xây dựng 250 hố rác tự hoại; trồng hoa dọc các tuyến đường nông thôn hơn 13km.

Song song đó, người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc. Tham gia khuyến học, khuyến tài, giáo dục con cháu và xây dựng cộng đồng đoàn kết. Toàn tỉnh có hơn 1.000 câu lạc bộ dành cho người cao tuổi hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, xe đạp, cờ tướng, cây cảnh...

Việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng được các cấp, các ngành quan tâm. Các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, châm cứu miễn phí, khám sàng lọc và theo dõi sức khỏe định kỳ tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc cho người cao tuổi tại cộng đồng...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại Lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi khẳng định, người cao tuổi là vốn quý của gia đình, cộng đồng và xã hội. Với tri thức, kinh nghiệm và uy tín, người cao tuổi tiếp tục có nhiều đóng góp trong giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn Khởi đề nghị các cấp, các ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người cao tuổi, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; tăng cường tư vấn, khám sức khỏe, quản lý bệnh mạn tính và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tại cộng đồng.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau tổ chức khám sàng lọc cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Ngoài ra, cần duy trì các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tạo môi trường để người cao tuổi giao lưu, sinh hoạt và phát huy trí tuệ… Cà Mau cũng hướng đến đẩy mạnh xã hội hóa, huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm cùng chăm lo cho người cao tuổi, nhất là những trường hợp còn khó khăn.

Sau lễ phát động, có hơn 300 người cao tuổi ở các phường như: Lý Văn Lâm, An Xuyên, Hòa Thành, Tân Thành… được các bác sĩ khám, sàng lọc sức khỏe.