Vietnam Aerospace Forum 2026 kết nối doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu

Triển lãm quy tụ các hãng hàng không, nhà sản xuất máy bay, doanh nghiệp sản xuất thiết bị (OEM), doanh nghiệp cấp 1 và cấp 2, đơn vị bảo dưỡng - sửa chữa - đại tu (MRO), nhà cung cấp công nghệ, tổ chức chuyên ngành, trường đại học và đối tác trong chuỗi cung ứng hàng không.

Lễ khai mạc năm 2023 - Ảnh BTC

Sự kiện do BCI Aerospace - Advanced Business Events (ABE) tổ chức, phối hợp cùng Global Expo Việt Nam, với sự tham gia của Airbus (Đối tác chiến lược) và Viettel (Đối tác công nghiệp).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng vận chuyển đạt hơn 45,49 triệu hành khách và 813,2 nghìn tấn hàng hóa, tăng lần lượt 9,8% và 16,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đến cuối tháng 6/2026, các hãng hàng không Việt Nam khai thác 225 tàu bay; đồng thời có 4 hãng hàng không Việt Nam và 77 hãng nước ngoài khai thác thường lệ các đường bay quốc tế đến Việt Nam.

Hạ tầng hàng không cũng đang được mở rộng. Quy hoạch hệ thống cảng hàng không điều chỉnh năm 2026 đặt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 36 sân bay, với tổng công suất thiết kế trên 249 triệu hành khách/năm. Định hướng phát triển bao gồm trung tâm logistics hàng không và cơ sở MRO tại các sân bay lớn có kết nối quốc tế.

Sự phát triển này mở ra nhu cầu rõ nét về linh kiện, thiết bị, sản xuất chính xác, công nghệ, logistics, MRO, đào tạo nhân lực và các giải pháp chuỗi cung ứng hàng không.

Khách tham quan tại triển lãm năm 2023 - Ảnh BTC

Trong bối cảnh đó, VAF 2026 được định vị là cầu nối giữa nhu cầu phát triển của thị trường Việt Nam và năng lực của các doanh nghiệp quốc tế. Trọng tâm sự kiện là kết nối kinh doanh trực tiếp, tìm kiếm nhà cung ứng, mở rộng hợp tác công nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Chương trình kéo dài ba ngày với các chủ đề trọng điểm:

Ngày khai mạc: Bức tranh thị trường hàng không toàn cầu, xu hướng phát triển và nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Ngày thứ hai: Tập trung vào MRO, chuỗi cung ứng và kết nối B2B. Các cuộc gặp doanh nghiệp được sắp xếp trước, mỗi phiên khoảng 30 phút, tạo điều kiện trao đổi trực tiếp về nhu cầu mua sắm, năng lực cung ứng, hợp tác sản xuất và đầu tư.

Ngày cuối - NextGen Aerospace Talent Day: Không gian giao lưu giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và sinh viên, tập trung vào nhu cầu nhân lực ngành hàng không, kỹ năng doanh nghiệp tìm kiếm và định hướng đào tạo phù hợp.

Song song với hoạt động kết nối, diễn đàn sẽ đề cập đến nhiều xu hướng công nghệ đang thay đổi ngành hàng không như MRO 4.0, Predictive MRO/MCO, trí tuệ nhân tạo, Digital Twin, PLM, tự động hóa, sản xuất bồi đắp, robot, GSE 4.0, vật liệu mới và các công nghệ hàng không mới nổi.

Sự tham gia của Airbus với vai trò Đối tác chiến lược và Viettel với vai trò Đối tác công nghiệp phản ánh định hướng của VAF 2026: kết nối doanh nghiệp hàng không quốc tế với năng lực công nghệ, sản xuất và hệ sinh thái công nghiệp đang phát triển tại Việt Nam.

Khách mời tham dự triển lãm năm 2023 - Ảnh BTC

Một trọng tâm quan trọng của sự kiện là tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp hơn với các OEM, hãng hàng không, doanh nghiệp MRO và nhà cung cấp quốc tế; tìm hiểu nhu cầu mua sắm, nội địa hóa; đồng thời tìm kiếm đối tác về sản xuất, công nghệ và đầu tư tại Việt Nam cũng như khu vực ASEAN. Ngược lại, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp quốc tế tiếp cận thị trường Việt Nam, tìm hiểu năng lực nhà cung ứng trong nước và kết nối với nguồn nhân lực kỹ thuật.

Thông qua mô hình kết hợp Triển lãm - Hội nghị - B2B Matching -Talent Day, Vietnam Aerospace Forum 2026 hướng tới thúc đẩy ngành MRO, phát triển chuỗi cung ứng hàng không trong nước, nâng cao năng lực nhân lực và mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.

Thông tin sự kiện Vietnam Aerospace Forum 2026 Thời gian: 04–06/11/2026 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Đường Phạm Hùng, Hà Nội Website: https://vietnam.bciaerospace.com/ Đơn vị tổ chức: BCI Aerospace – Advanced Business Events (ABE) Đồng tổ chức: Công ty Global Expo Việt Nam