4 nhà băng dự báo lãi vượt 10.000 tỷ quý III

Trung tâm phân tích CTCP Chứng khoán SSI vừa đưa ra dự báo về kết quả kinh doanh quý III/2026 của một loạt ngân hàng niêm yết lớn, trong đó chỉ ra 4 nhà băng có thể ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 10.000 tỷ đồng trong quý gồm VietinBank, Vietcombank, MB và VPBank.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phân tích cho biết động lực tăng trưởng của các ngân hàng vẫn đến chủ yếu từ tín dụng, thu nhập lãi và sự phục hồi của một số nguồn thu ngoài lãi. Tuy nhiên, chi phí vốn và chất lượng tài sản đang trở thành những yếu tố quyết định mức tăng trưởng lợi nhuận của từng nhà băng.

Nhóm quốc doanh vẫn lãi lớn

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, SSI kỳ vọng BIDV sẽ hưởng lợi từ việc biên lãi ròng (NIM) phục hồi so với nền thấp của quý III/2025. Đây được xem là động lực chính giúp lợi nhuận ngân hàng tăng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, SSI lưu ý chi phí tín dụng cao hơn có thể khiến lợi nhuận trước thuế của BIDV giảm so với quý II liền trước. Điều này cho thấy tăng trưởng tín dụng và đà cải thiện NIM chưa hoàn toàn chuyển hóa thành tăng trưởng lợi nhuận theo quý khi áp lực dự phòng gia tăng.

Với Vietcombank, SSI dự báo lợi nhuận trước thuế quý III của nhà băng này đạt khoảng 12.800 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng và huy động được kỳ vọng ở mức 8-9% so với đầu năm. Bên cạnh đó, NIM của Vietcombank được dự báo phục hồi so với cùng kỳ, sau khi chạm vùng thấp trong quý III/2025.

Theo dự báo này, Vietcombank tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có quy mô lợi nhuận quý cao nhất thị trường. Điểm đáng chú ý là tăng trưởng lợi nhuận lần này không chỉ dựa vào mở rộng tín dụng mà còn có sự hỗ trợ từ việc cải thiện biên lợi nhuận.

Trong khi đó, VietinBank được đơn vị phân tích đánh giá tích cực hơn về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Lợi nhuận trước thuế quý III của ngân hàng này dự báo đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 27%.

SSI cho rằng lợi nhuận cốt lõi của VietinBank vẫn vững chắc nhờ NIM ổn định, thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh và thu nhập từ thu hồi các khoản nợ đã xử lý tích cực. Những yếu tố này được kỳ vọng giúp ngân hàng duy trì tăng trưởng lợi nhuận dù chất lượng tài sản có thể suy giảm nhẹ.

Như vậy, trong nhóm quốc doanh được SSI theo dõi, VietinBank được dự báo có tốc độ tăng lợi nhuận cao hơn Vietcombank, trong khi BIDV có thể chịu áp lực hơn từ chi phí tín dụng.

MB, VPBank dự báo lãi hơn 10.000 tỷ quý III

Ở nhóm ngân hàng ngoài quốc doanh, MB được dự báo lợi nhuận trước thuế quý III tăng tới 38% so với cùng kỳ, nhưng lại giảm 5% so với quý II liền trước, đạt 10.005 tỷ đồng.

Diễn biến trái chiều này phần nào phản ánh nền so sánh thấp của quý III/2025. Các chuyên gia kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của MB sẽ đạt 18-19%, qua đó hỗ trợ tăng trưởng thu nhập.

Tuy nhiên, NIM của Ngân hàng Quân đội được dự báo thu hẹp sau khi phục hồi trong quý II do áp lực chi phí vốn vẫn hiện hữu. Nợ xấu cũng có thể tăng so với quý trước trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay ở mức cao, kéo theo áp lực lên chi phí tín dụng.

Ở chiều ngược lại, thu nhập từ kinh doanh ngoại hối được kỳ vọng phục hồi khi áp lực tỷ giá hạ nhiệt trong quý III. Vì vậy, MB có thể đạt mức tăng trưởng lợi nhuận rất cao so với cùng kỳ nhưng chưa duy trì được đà tăng theo quý.

Trong khi đó, VPBank lại được dự báo tăng trưởng tích cực cả về tín dụng lẫn lợi nhuận. Tăng trưởng tín dụng và huy động của ngân hàng mẹ VPBank được kỳ vọng đạt 26-27% so với đầu năm, tiếp tục trở thành động lực chính trong quý III. Theo SSI, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ này có thể đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và 10% so với quý trước.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự báo đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ nhưng giảm 9% so với quý trước. Nguyên nhân là lợi nhuận của VPBankS có thể chậm lại do yếu tố thời điểm trong hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Báo cáo mới của SSI cũng chỉ ra Techcombank và ACB đang phải chịu sức ép từ chất lượng tài sản. Tại Techcombank, lợi nhuận trước thuế quý III được dự báo đạt 9.450 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, nhưng giảm 2% so với quý trước. NIM được dự báo giảm nhẹ so với quý II, trong khi thu nhập ngoài lãi tiếp tục là điểm sáng với mức tăng 19% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chất lượng tài sản đang trở thành yếu tố cần theo dõi. Theo SSI, gánh nặng trả nợ vay mua nhà ở mức cao đang ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người mua nhà, qua đó có thể đẩy tỷ lệ nợ xấu tăng và tạo áp lực lên chi phí dự phòng.

Tại ACB, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng dự báo tăng 13% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần kỳ vọng tăng 18%, trong khi thu nhập từ dịch vụ tăng 26%. Tuy nhiên, chi phí dự phòng được dự báo tăng tới 160% so với cùng kỳ, do mức nền của năm trước thấp. SSI cho rằng khoản dự phòng tăng này sẽ giúp củng cố tỷ lệ bao phủ nợ xấu nhưng sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng lợi nhuận. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III của ACB dự báo đạt 5.850 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Một trong những ngân hàng dự báo có mức tăng trưởng lợi nhuận đáng chú ý quý III là HDBank. Theo đó, nhóm phân tích của SSI kỳ vọng lợi nhuận trước thuế quý III của ngân hàng này sẽ đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Tín dụng tăng tốc được kỳ vọng giúp thu nhập lãi thuần của HDBank tăng tới 42%. Trong khi đó, phí dịch vụ ngân hàng đầu tư từ HDBS có thể thúc đẩy thu nhập dịch vụ tăng 102% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, chi phí dự phòng cũng được dự báo tăng 61%. Tuy nhiên, mức tăng mạnh của thu nhập lãi thuần và thu nhập dịch vụ đủ để bù đắp phần chi phí dự phòng gia tăng.

SSI cũng dự báo lợi nhuận trước thuế quý này của VIB có thể đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nền thấp của cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, MSB dự báo lãi 2.100 tỷ đồng trong quý, tăng 32%; và OCB dự báo lãi 1.650 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.