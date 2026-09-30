Phường Tây Hồ khai mạc Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026
Sáng 30-9, Hội Người cao tuổi phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10, khai mạc Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp Người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”, đồng thời tổng kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội Người cao tuổi phường Tây Hồ đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng tổ chức và chăm sóc hội viên. Hội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031; sắp xếp từ 68 xuống còn 35 chi hội; tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyển đổi số và triển khai Đề án 6535 cho 375 lượt cán bộ chi hội, thành viên câu lạc bộ.
Công tác chăm lo đời sống người cao tuổi được chú trọng. Dịp Tết Nguyên đán, Hội thăm hỏi, tặng quà 2.150 người với tổng kinh phí hơn 450 triệu đồng; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 2.596 cụ, kinh phí hơn 1,898 tỷ đồng. Hội cũng phối hợp khám sức khỏe định kỳ cho 2.150 lượt hội viên và tổ chức tư vấn, khám mắt miễn phí cho 550 người cao tuổi.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì với 29 câu lạc bộ, thu hút khoảng 1.160 người tham gia. Đội Tiếng hát Dân ca Người cao tuổi phường Tây Hồ giành giải Nhất Liên hoan cấp thành phố và giải Nhất toàn đoàn tại Liên hoan khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.
Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Tây Hồ Trần Thị Thu Hường nhấn mạnh, phường Tây Hồ đang triển khai thí điểm mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày, bước đầu nhận được sự đồng thuận. Mô hình được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa hình thức chăm sóc, tạo điều kiện để người cao tuổi được giao lưu, sinh hoạt và tham gia các hoạt động phù hợp.
Một điểm nhấn trong hoạt động năm nay là Cuộc thi ảnh “Người cao tuổi Tây Hồ chung tay xây dựng phường sáng - xanh - sạch - đẹp”. Sau gần hai tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được 689 tác phẩm của hội viên. Qua tuyển chọn, 36 tác phẩm được đưa vào vòng bình chọn; Ban Tổ chức trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba, 20 giải Khuyến khích và 1 giải “Tác phẩm được yêu thích nhất”.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường ghi nhận những đóng góp của Hội Người cao tuổi, đồng thời đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe hội viên, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao; phát huy vai trò người cao tuổi trong giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải, bảo vệ môi trường và xây dựng phường sáng - xanh - sạch - đẹp.
Dịp này, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp Hội Người cao tuổi phường Tây Hồ trao 35 suất quà tặng cho 35 tác giả đạt giải Cuộc thi ảnh “Người cao tuổi Tây Hồ chung tay xây dựng phường sáng - xanh - sạch - đẹp”, góp phần động viên các hội viên tiếp tục tham gia các phong trào, hoạt động cộng đồng trên địa bàn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phuong-tay-ho-khai-mac-thang-hanh-dong-vi-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-nam-2026-1758865.html