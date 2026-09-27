Từ an sinh đến sinh kế ở Sơn Mỹ

1 góc xã Sơn Mỹ nhìn từ trên cao, nơi vùng đất ven biển đang chuyển mình cùng những nỗ lực nâng cao đời sống người dân

Giải quyết từng thiếu hụt thiết yếu

Tháng 5/2026, gia đình ông Nguyễn Văn Lương, ở thôn Thắng Hải, đón nhận Nhà Chữ thập đỏ từ chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo khó khăn”.

Căn nhà mới giúp gia đình ông Nguyễn Văn Lương giảm bớt áp lực về chỗ ở, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống

Căn nhà mới thay thế nơi ở xuống cấp, giúp gia đình giảm một khoản lo và có điều kiện tập trung làm ăn.

Lúc ở nhà cũ, mỗi khi mưa gió là lo. Có căn nhà chắc chắn rồi, gia đình tôi yên tâm tập trung làm kinh tế để ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Lương, thôn Thắng Hải, xã Sơn Mỹ

Một mái nhà an toàn là khởi điểm để người dân dành nguồn lực và sức lao động cho sinh kế, học tập và chăm lo cuộc sống.

Còn ở thôn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Phò Trì, chị Thông Thị Kim Trâm nhận thấy thay đổi từ nhu cầu thiết yếu khác khi nước sạch về đến tận thôn, làng.

Nguồn nước sạch giúp chị Thông Thị Kim Trâm giảm thời gian gánh nước và có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình

Trước đây, người dân phải đào giếng, nhiều hộ sử dụng giếng chung. Việc lấy nước mất thời gian, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Nay nguồn nước sạch giúp các gia đình chủ động hơn trong sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và dành thêm thời gian cho công việc.

Từ khi có nguồn nước sạch rồi, cuộc sống thuận tiện hơn và sạch sẽ hơn. Khi việc lấy nước không còn là gánh nặng, các gia đình có thêm thời gian chăm lo con cái, sản xuất và học tập. Chị Thông Thị Kim Trâm, thôn đồng bào DTTS Phò Trì, xã Sơn Mỹ

Từ những nhu cầu thiết yếu trong đời sống đến chăm sóc sức khỏe, các thiếu hụt đã và đang được địa phương giải quyết.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn Sơn Mỹ đạt 99,7%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 98,63%.

Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm đạt 100% theo chỉ tiêu. Xã đồng thời triển khai Tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hướng đến cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe trẻ em.

Chăm sóc sức khỏe trẻ em là một phần quan trọng trong giảm nghèo đa chiều, tạo nền tảng để trẻ em có thêm cơ hội phát triển

Những kết quả này cho thấy giảm nghèo đang được tiếp cận từ những nhu cầu thiết yếu nhất, từng bước cải thiện điều kiện sống và sức khỏe của người dân.

Từ nguồn lực hỗ trợ đến khả năng tự vươn lên

Nếu an sinh giúp người dân có thêm điểm tựa, thì tín dụng chính sách, hỗ trợ sinh kế và đào tạo nghề đang bổ sung nguồn lực để các hộ từng bước tạo thu nhập bằng chính khả năng của mình.

Tính đến ngày 31/8/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Sơn Mỹ đạt 198,410 tỷ đồng, với 3.147 khách hàng.

Tín dụng chính sách đang được đưa vào những nhu cầu thiết thực tại Sơn Mỹ, từ nước sạch, học tập đến tạo việc làm và phát triển sản xuất

Nguồn vốn được phân bổ cho nhiều nhóm nhu cầu, từ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đến nước sạch, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tạo việc làm.

Trong đó, chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm có 1.319 khách hàng, dư nợ 65,982 tỷ đồng. Chương trình hộ mới thoát nghèo có 763 hộ vay, dư nợ 36,343 tỷ đồng.

Từ các nguồn vốn vay, người dân Sơn Mỹ đầu tư đa dạng sinh kế

Không dừng ở vốn vay, các chương trình giảm nghèo còn hướng đến việc tạo tư liệu sản xuất cho hộ khó khăn. Từ nguồn chương trình hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, thời gian qua, Sơn Mỹ đã bàn giao 31 con bò cái giống cho 31 hộ dân.

Cùng với hỗ trợ con giống, việc tập huấn, nâng cao năng lực và hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin cũng được triển khai.

Người dân Sơn Mỹ chăm sóc vườn xoài, từng bước nâng hiệu quả sản xuất từ nguồn lực và kiến thức được hỗ trợ

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Mỹ cùng các tổ chức thành viên giữ vai trò kết nối các chương trình hỗ trợ với những hộ còn khó khăn, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển kinh tế.

Điều quan trọng là nguồn lực hỗ trợ phải đến đúng người, đúng nhu cầu và tạo được hiệu quả sau hỗ trợ. Bà Đoàn Thị Sông Hương, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Sơn Mỹ

Một điểm mới trong cách tiếp cận giảm nghèo là địa phương từng bước quản lý chính sách trên cơ sở dữ liệu cụ thể. Sơn Mỹ đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 trên dữ liệu quốc gia; đồng thời xét, công nhận 219/826 hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trong đợt 2 năm 2026.

Ông Huỳnh Quốc Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ cho biết, địa phương xác định giảm nghèo phải gắn với tạo việc làm, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ người dân sát với nhu cầu thực tế.

Thời gian tới, xã sẽ phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hàm Tân rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ có mức sống trung bình, qua đó nắm bắt nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Mục tiêu là các hộ có nhu cầu, có phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp được tiếp cận nguồn vốn. Qua đó, bảo đảm người dân có cơ hội tiếp cận đầy đủ các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ông Huỳnh Quốc Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ

Năm 2026, Sơn Mỹ đặt mục tiêu giảm 0,1% tỷ lệ nghèo đa chiều, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,1%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 18,67% và bảo hiểm thất nghiệp đạt 13,4%.

Bên cạnh tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo, địa phương định hướng đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Người dân sơ chế xơ mướp làm hàng thủ công mỹ nghệ, mở thêm hướng sinh kế và việc làm tại địa phương

Từ việc giải quyết những thiếu hụt về nhà ở, nước sạch, dinh dưỡng đến tạo sinh kế, tiếp cận vốn và việc làm, Sơn Mỹ đang từng bước chuyển cách tiếp cận giảm nghèo từ hỗ trợ trước mắt sang tạo điều kiện để người dân tự vươn lên. Đây là nền tảng để địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng đời sống và giúp mỗi gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.