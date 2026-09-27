Phát huy sức mạnh trí thức ngành y vì sức khỏe nhân dân

Hội nghị khoa học Nghiên cứu và ứng dụng trong y học trở thành hoạt động thường niên thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học với nhiều kết quả được công bố. (Ảnh: TRẦN MINH)

Kế thừa truyền thống vẻ vang, trong nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, Tổng hội Y học Việt Nam luôn là ngọn cờ đoàn kết, tập hợp và phát huy trí tuệ của hơn 400 nghìn hội viên - những chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế trong cả quân y và dân y cùng chung sức vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Mái nhà chung của đội ngũ trí thức ngành y

Đến nay, cùng với văn phòng, chín ban giúp việc, Tạp chí Y học Việt Nam, hệ thống Tổng hội Y học Việt Nam (Tổng hội) có 34 hội y học tỉnh, thành phố; 62 hội chuyên khoa trung ương và 10 viện, trung tâm trực thuộc. Từ lâu, Tổng hội đã trở thành mái nhà chung của nhiều thế hệ trí thức ngành y, nơi kết nối tri thức, kinh nghiệm và khát vọng cống hiến cho đất nước. Luôn đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường gắn kết các hội thành viên và mở rộng phối hợp Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan, đóng góp nhiều hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết của đội ngũ trí thức ngành y, Tổng hội Y học Việt Nam luôn quan tâm động viên các giáo sư, nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế không ngừng rèn luyện y thuật, giữ gìn y đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tận tâm phục vụ nhân dân. Việc tổ chức tôn vinh các trí thức ngành y tiêu biểu không chỉ là sự tri ân những cống hiến thầm lặng, bền bỉ của đội ngũ mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp và động lực tiếp tục cống hiến. Cùng với đó, các hoạt động tri ân trí thức lão thành, tôn vinh trí thức tiêu biểu và động viên thủ khoa các trường y, dược cũng góp phần bồi đắp truyền thống, y đức và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Tổng hội phối hợp Bộ Y tế và các hội thành viên thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa, y đức, y nghiệp, truyền thông và xử lý sự cố y khoa cho cán bộ y tế. Hội nghị khoa học toàn quốc với chủ đề “Nghiên cứu và ứng dụng trong y học” được tổ chức hằng năm, quy tụ nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế, góp phần kết nối nghiên cứu với thực hành và thúc đẩy hợp tác chuyên ngành. Nhiều nghiên cứu có giá trị thực tiễn được triển khai, cung cấp thêm bằng chứng khoa học và đề xuất giải pháp bảo vệ những nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Sau 15 năm biên soạn, Từ điển Bách khoa Y học Việt Nam với 6.100 mục từ thuộc 41 chuyên ngành đã chính thức được hoàn thành, góp phần chuẩn hóa thuật ngữ và phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, thực hành y học.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện rõ trách nhiệm của Tổng hội trong tập hợp và phát huy trí tuệ đội ngũ chuyên gia. Rất nhiều chuyên gia đầu ngành đã, đang tham gia các hội đồng chuyên môn, ban soạn thảo, tổ biên tập và đóng góp ý kiến cho các dự án luật, nghị định, thông tư quan trọng về khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, dược, dân số, phòng bệnh... Các hội thảo, tọa đàm được tổ chức trên cơ sở khoa học và thực tiễn, tập trung vào những vấn đề thiết thực như bảo hiểm y tế toàn dân, tiếp cận tài chính trong điều trị ung thư và bệnh hiểm nghèo, quản lý bệnh hiếm, tiêm chủng và điều trị đái tháo đường.

Tổng hội đã phối hợp tổ chức 28 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trong đó có 12 hội nghị quốc tế; giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng bệnh viện không khói thuốc và tổ chức 15 tọa đàm truyền hình. Đồng thời tích cực góp ý chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, cán bộ y tế...

Đưa tri thức y học đến cộng đồng

Tổng hội đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe; phổ biến chính sách, pháp luật và tổ chức tập huấn các lĩnh vực tại nhiều tỉnh, thành phố, góp phần cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế và tăng cường gắn kết; đồng thời xây dựng tài liệu, tổ chức truyền thông về vaccine phòng bệnh zona, sốt xuất huyết, cúm, béo phì, bệnh không lây nhiễm, ung thư vú và nâng cao năng lực cho y tế cơ sở. Qua đó, tri thức y học được chuyển hóa thành những hướng dẫn thiết thực, giúp cán bộ y tế nâng cao chuyên môn và người dân chủ động bảo vệ sức khỏe.

Với tư cách là hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và vận động đội ngũ trí thức ngành y đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Trong bối cảnh già hóa dân số, dịch bệnh mới nổi, biến đổi khí hậu, gánh nặng bệnh không lây nhiễm và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, y học chính xác, chuyển đổi số, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng hội sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, phát triển mạng lưới tri thức và đẩy mạnh chuyển đổi số để kết nối hội viên, chia sẻ kiến thức, nâng cao hiệu quả quản trị; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; chủ động đề xuất chính sách dựa trên bằng chứng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, người bệnh và người hành nghề; góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Hoạt động nghiên cứu, đào tạo liên tục, xuất bản khoa học và truyền thông sức khỏe sẽ được đổi mới theo hướng thiết thực, chuẩn hóa và dễ tiếp cận hơn. Tổng hội sẽ tăng cường liên kết với các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu và đối tác để đưa tri thức, tiến bộ y học đến tuyến cơ sở và cộng đồng...

Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng hội Y học Việt Nam mở ra một chặng đường phát triển mới, mang theo niềm tin mới, khát vọng lớn và niềm vinh dự gắn với trách nhiệm cao cả hơn. Phát huy truyền thống hơn 70 năm, mỗi hội thành viên, mỗi hội viên chung một ý chí, cùng hành động; đoàn kết chặt chẽ, đổi mới mạnh mẽ hơn, đem hết trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của người thầy thuốc để phụng sự nhân dân; chung sức xây dựng Tổng hội Y học Việt Nam vững mạnh, nơi hội tụ trí tuệ, lan tỏa y đức, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, nhân văn và phát triển bền vững.