Mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối rước đại diện cho lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, các xã, phường...

Ban tổ chức cho biết, tổng lực lượng huy động tham gia lễ khai mạc khoảng 22.170 người, gồm các khối rước, diễu hành, vận động viên, trọng tài, đại biểu, khách mời, lực lượng đồng diễn...

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên năm 2026 tối 26/9

Một trong những nghi thức đặc biệt của lễ khai mạc là thắp lửa truyền thống. Ngọn lửa được thắp sáng từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Thái Nguyên) do 10 vận động viên tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh rước về sân vận động tỉnh.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã nhận ngọn đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống của Đại hội.

Các lực lượng vũ trang diễu binh tại lễ khai mạc

34 khối rước đại diện cho lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể,

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, những năm qua, phong trào thể dục thể thao của Thái Nguyên không ngừng phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập; đóng góp tích cực vào phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường thắp sáng đài lửa truyền thống của đại hội

Hiện nay, toàn tỉnh có 2.017 câu lạc bộ thể dục thể thao. Đặc biệt, thể thao thành tích cao tiếp tục khẳng định vị thế, nhiều vận động viên Thái Nguyên đã nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao tại đấu trường quốc gia, khu vực và châu lục.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ

Theo Chủ tịch Nguyễn Thế Mạnh, Đại hội Thể dục thể thao Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 là dịp đánh giá lại kết quả phong trào thể dục thể thao giai đoạn 2022 - 2026. Đây cũng là cơ hội phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có triển vọng cao, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao, đồng thời tiếp tục đưa phong trào rèn luyện thân thể thành hoạt động thường xuyên, thiết thực trong đời sống nhân dân.

Màn đồng diễn nghệ thuật với chủ đề: “Khát vọng Thái Nguyên - Tỏa sáng thể thao”

Chủ tịch Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, nỗ lực hết mình quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Các trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành công tâm, khách quan, chính xác. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cần đảm bảo các điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn tham dự.

Cũng trong lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề: “Khát vọng Thái Nguyên - Tỏa sáng thể thao” mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào quê hương và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.