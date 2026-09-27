Đóng BHXH 33 năm, nghỉ việc khi chưa đủ tuổi có được nhận lương hưu ngay?

Cụ thể, bà cho biết đã đóng BHXH 33 năm 3 tháng, đang hưởng bậc lương 4,98 nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Bà muốn nghỉ việc và đề nghị cơ quan BHXH tư vấn phương án phù hợp, đồng thời tính mức lương hưu dự kiến.

Trả lời vấn đề này, BHXH TPHCM cho biết người lao động cần căn cứ quy định của Luật BHXH năm 2024 để xác định thời điểm và điều kiện hưởng lương hưu.

Theo khoản 1 Điều 64 Luật BHXH năm 2024, người lao động khi nghỉ việc, có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu.

Đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc thuộc một số nhóm đối tượng đặc thù, tuổi hưởng lương hưu có thể thấp hơn theo quy định.

Người lao động cần đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu. Ảnh minh hoạ: Phạm Hải.

Do đó, việc đã có 33 năm 3 tháng đóng BHXH không đồng nghĩa với việc người lao động có thể nghỉ việc và nhận lương hưu ngay nếu chưa đáp ứng điều kiện về tuổi.

Trường hợp nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu, người lao động có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH để chờ đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi

Luật BHXH năm 2024 cũng quy định trường hợp nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động. Theo đó, người lao động phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH bắt buộc và đáp ứng các điều kiện về tuổi, mức suy giảm khả năng lao động theo quy định.

Cụ thể, người lao động có thể nghỉ hưu khi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người lao động có thể nghỉ hưu khi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường.

Như vậy, với trường hợp người phụ nữ sinh tháng 5/1974, nếu nghỉ việc khi chưa đủ tuổi nghỉ hưu và không thuộc diện được nghỉ hưu trước tuổi, phương án phù hợp là bảo lưu thời gian đã đóng BHXH, chờ đủ tuổi theo quy định để hưởng lương hưu, thay vì nhận BHXH một lần nếu mục tiêu là hưởng lương hưu.

Về mức hưởng, khoản 1 Điều 66 Luật BHXH năm 2024 quy định, đối với lao động nữ, lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

Sau đó, mỗi năm đóng thêm được tính 2%, nhưng tổng tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa không quá 75%.

Tiền lương hưu phụ thuộc vào mức bình quân đóng BHXH

Với 33 năm 3 tháng đóng BHXH, lao động nữ đã đủ số năm đóng để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%.

Tuy nhiên, số tiền lương hưu cụ thể không thể tính chỉ dựa trên bậc lương 4,98 mà phải căn cứ vào mức bình quân tiền lương đóng BHXH và quá trình đóng thực tế.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, mức hưởng còn bị giảm 2% cho mỗi năm nghỉ trước tuổi theo quy định.

Một chuyên gia lao động, tiền lương lưu ý, người lao động cần phân biệt giữa nghỉ việc và nghỉ hưu. Nếu chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, người lao động có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH để chờ đủ điều kiện.

Do đó, trước khi nghỉ việc, người lao động nên xác định thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương đóng BHXH để lựa chọn phương án phù hợp.