Khởi tố thuyền trưởng vụ lật tàu khiến 2 người tử vong

Ngày 26/9, Công an TP Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Long (SN 1973, trú tại phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Bị can Vũ Thành Long.

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/7, ông Long điều khiển tàu Hương Thảo 08, số đăng ký HP-4914, chở 1.259m³ cát từ đảo Minh Châu, đặc khu Vân Đồn về TP Hải Phòng. Cùng đi trên tàu có 4 thuyền viên là các ông B.V.N, H.V.C, T.V.P và T.V.H.

Khoảng 13h20, khi đến vùng biển thuộc thôn Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, tàu lệch khỏi luồng đường thủy quy định, va vào bãi đá ngầm, nghiêng rồi lật úp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm cứu nạn, cứu được thuyền trưởng Long cùng hai thuyền viên B.V.N và H.V.C. Thi thể hai thuyền viên T.V.P và T.V.H được tìm thấy vào ngày 10/7.

Cơ quan điều tra xác định ông Long không chú ý quan sát, không duy trì tàu trong phạm vi luồng chạy theo báo hiệu đường thủy nội địa, dẫn đến tai nạn. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.