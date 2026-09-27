Chuyện ấm lòng giữa Thủ đô từ ngày hội khám sức khỏe toàn dân ngõ Tư Đình

Khi dịch vụ y tế chất lượng cao về tận cửa nhà

Từ 7 giờ sáng ngày 26/9, khuôn viên Nhà văn hóa cụm dân cư Tư Đình đã rộn ràng tiếng nói cười xen lẫn những lời dặn dò ân cần của các y bác sĩ và cán bộ cơ sở.

Dù lượng người đổ về mỗi lúc một đông, công tác tiếp đón và điều phối vẫn diễn ra nhịp nhàng, trật tự. Người dân cầm trên tay tấm thẻ Căn cước công dân gắn chip cùng tờ phiếu khám, lần lượt bước qua từng phòng chuyên khoa được bố trí khoa học, khép kín.

Quy trình khám lưu động được thiết lập nghiêm ngặt không khác gì một phòng khám đa khoa thu nhỏ: từ bàn đo thể lực ban đầu (chiều cao, cân nặng, mạch, huyết áp); bàn khám nội tổng quát; đến các bàn chuyên khoa sâu như tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, da liễu, ngoại khoa và phụ sản.

Những ngày qua, tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Tư Đình (phường Long Biên, Hà Nội), không khí khám bệnh diễn ra tấp nập.

Đáng chú ý, đợt khám lưu động này còn triển khai đồng bộ các danh mục cận lâm sàng quan trọng. Một buồng máy chụp X-quang tim phổi lưu động đạt chuẩn an toàn bức xạ được lắp đặt ngay tại khuôn viên nhà văn hóa. Khu vực xét nghiệm cũng làm việc hết công suất để lấy mẫu máu kiểm tra chức năng gan, thận, định lượng đường huyết, mỡ máu và phân tích nước tiểu cho từng người dân.

Ngồi ở dãy ghế chờ lấy mẫu nước tiểu sau khi đã hoàn tất các bước khám ban đầu, bà Trần Thị Nhung (59 tuổi, trú tại ngõ 38 Tư Đình, tổ dân phố Tư Đình 2) nở nụ cười rạng rỡ.

Bà Nhung cho biết, bản thân là lao động tự do, hằng ngày tất bật với công việc nội trợ, chợ búa chăm lo cho gia đình. Dù nhiều năm nay đều đặn tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, thói quen chăm sóc sức khỏe của bà cũng như phần lớn người dân nơi đây vẫn là "khi nào có bệnh thật nặng mới đi khám".

Để mang lại điều kiện thăm khám tốt nhất cho bà con, Trạm Y tế phường Long Biên đã phối hợp chặt chẽ cùng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang điều động đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, mang theo trang thiết bị hiện đại về tận cơ sở.

Bà Nhung chia sẻ chân tình:"Người già ở nhà như chúng tôi thường chỉ quanh quẩn cơm nước, dọn dẹp. Mấy năm nay tôi bị thoái hóa ba đốt sống lưng, chân tay thỉnh thoảng lại đau nhức buốt. Mỗi lần muốn đi chụp chiếu hay kiểm tra cẩn thận thì phiền lắm. Con cái bận đi làm suốt ngày, nếu đi xa lên tận Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì phải nhờ con xin nghỉ để đèo xe máy, còn đi xe đạp thì chỉ dám túc tắc lên phòng khám đa khoa ở Bồ Đề".

"Hôm nay trạm y tế và bệnh viện mang cả máy móc, bác sĩ về tận cửa nhà, tôi đi bộ có mấy bước chân là tới nơi. Vừa được chụp tim phổi, vừa xét nghiệm máu, nước tiểu, lại được kiểm tra mắt, tai mũi họng, phụ khoa hoàn toàn miễn phí. Người dân chúng tôi phấn khởi và biết ơn các cấp lãnh đạo, các y bác sĩ nhiều lắm", bà Nhung bộc bạch.

Sự tận tụy của những cán bộ "đi từng ngõ, gõ từng nhà"

Theo ông Vũ Thành Trung – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Tư Đình 1, công tác chuẩn bị đã được khởi động từ 20 đến 30 ngày trước khi diễn ra hoạt động khám sức khỏe.

Ông Vũ Thành Trung cho biết: "Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền là chìa khóa. Việc khám sức khỏe lần này không chỉ đơn thuần là khám bệnh thông thường, mà mục tiêu cốt lõi là tiếp tục cập nhật thông tin sức khỏe mới nhất cho từng người dân trên Hồ sơ sức khỏe điện tử. Sau này, dù bà con đi khám chữa bệnh ở bất cứ bệnh viện nào trên toàn quốc, bác sĩ chỉ cần tra cứu mã định danh là nắm rõ toàn bộ lịch sử bệnh lý".

Địa bàn tổ dân phố của bà có trên 230 người cao tuổi, đa phần là lao động nông nghiệp trước đây hoặc kinh doanh tự do tại nhà.

Đồng hành sát sao cùng địa bàn là bà Nguyễn Thị Mai (69 tuổi, Tổ trưởng Tổ dân phố Tư Đình 2). Ở cương vị một cán bộ cơ sở và cũng là một người cao tuổi, bà Mai hiểu sâu sắc tâm tư của những người cùng thế hệ.

Địa bàn tổ dân phố của bà có trên 230 người cao tuổi, đa phần là lao động nông nghiệp trước đây hoặc kinh doanh tự do tại nhà.

Bà Mai kể, ngay khi nhận biểu mẫu đăng ký, các bác trong tổ liên gia đã phân công nhau đi từng ngõ, rà soát từng hộ gia đình để lập danh sách sơ bộ 375 trường hợp có nguyện vọng khám sức khỏe. Sau đó, tổ dân phố cùng trạm y tế đối chiếu, lọc bớt những người đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp đã có chế độ khám sức khỏe định kỳ, nhằm ưu tiên tối đa nguồn lực cho người cao tuổi, người làm nông nghiệp và lao động tự do.

Nhờ cách làm linh hoạt, kết hợp hài hòa giữa đăng ký theo danh sách và tiếp nhận bổ sung ngay tại thực địa theo phương châm "người thật, việc thật", chỉ trong hai ngày triển khai tại hai tổ dân phố Tư Đình 1 và Tư Đình 2, đoàn công tác đã thăm khám toàn diện cho gần 400 người dân, vượt mức kỳ vọng ban đầu của địa phương.

Bà Mai cho biết:"Toàn bộ hơn 200 giấy mời chính thức đã được các tổ liên gia trao tận tay từng người dân. Dù trong giấy mời phường đã cẩn thận chia theo khung giờ để tránh dồn ứ, nhưng tâm lý bà con ai cũng muốn nhịn ăn sáng để làm xét nghiệm máu sớm, nên ngày đầu tiên lượng người đến rất đông. Cán bộ tổ dân phố chúng tôi phải có mặt từ sáng sớm, vừa hỗ trợ ghi phiếu, phân luồng, vừa động viên các cụ yên tâm ngồi chờ".

"Với những hộ hôm trước bận việc chưa kịp đăng ký, chúng tôi vẫn vận động các cụ ra khám bổ sung vào ngày hôm sau. Tinh thần là không để sót bất kỳ ai có nhu cầu", bà Mai bộc bạch.

Nhờ đó, chỉ trong hai ngày triển khai (ngày 25 và 26/9) tại hai tổ dân phố Tư Đình 1 và Tư Đình 2, đoàn công tác đã thăm khám toàn diện cho gần 400 người dân, vượt mức kỳ vọng ban đầu của địa phương.

Bài toán quản lý sức khỏe toàn dân và cam kết không ai bỏ lại phía sau

Trao đổi với phóng viên, ThS.Bác sĩ Nguyễn Khắc Thúy, Giám đốc Trạm Y tế phường Long Biên cho biết toàn phường có quy mô dân số khoảng 69.000 người. Chiến dịch được phân chia khoa học theo từng nhóm đối tượng cụ thể:

Khối học sinh (khoảng 18.000 em): Tính đến ngày 28/8 - trước thềm năm học mới, tỷ lệ hoàn thành đã đạt 97,96%.

ThS.Bác sĩ Nguyễn Khắc Thúy cho biết, chiến dịch được phân chia khoa học theo từng nhóm đối tượng cụ thể:

Đối với 360 học sinh còn lại do vắng mặt, địa phương đã lên danh sách cụ thể và triển khai khám vét dứt điểm trong tuần đầu tháng 9, bảo đảm 100% học sinh được kiểm tra thể lực, thị lực, chuyên khoa và liên thông dữ liệu lên hệ thống sức khỏe điện tử của thành phố.

Khối người dân tại cộng đồng (khoảng 12.000 người thuộc các nhóm 1, 2 và 5): Đợt 1 đã có gần 5.000 người dân chủ động đăng ký nguyện vọng. Để triển khai hiệu quả khối lượng công việc này, trạm y tế đã ký hợp đồng chuyên môn với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, xây dựng phương án đưa các đoàn lưu động trực tiếp về từng cụm dân cư.

Trong quá trình thăm khám tại cơ sở, công tác sàng lọc và phân luồng đóng vai trò then chốt. Đa số các bệnh mạn tính ở người cao tuổi như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hay men gan cao đều diễn tiến âm thầm. Việc làm xét nghiệm máu và chụp X-quang tại chỗ giúp phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn mà người dân chưa hề hay biết.

Khi ý Đảng, lòng dân hòa làm một và từng chủ trương nhân văn được đo đếm bằng chính sự an tâm, khỏe mạnh của mỗi người dân, đó cũng là lúc công cuộc chuyển đổi số y tế và mục tiêu nâng cao tầm vóc người Hà Nội thực sự đi vào chiều sâu bền vững.

Đối với các trường hợp bệnh lý thông thường hoặc thể nhẹ, người dân được lập hồ sơ theo dõi định kỳ tại Trạm Y tế phường để cấp phát thuốc bảo hiểm y tế. Riêng các ca bệnh phức tạp, có dấu hiệu tổn thương nội tạng hoặc nguy cơ tim mạch nghiêm trọng, các bác sĩ làm thủ tục chuyển tuyến thẳng lên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để can thiệp chuyên sâu kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người bệnh.

Giám đốc Trạm Y tế phường Long Biên cho biết, địa bàn phường hiện được phân chia thành 3 điểm y tế trọng điểm: điểm Bát Khối (phục vụ các tổ dân phố khu vực Long Biên cũ), điểm Thạch Bàn và điểm Cự Khối. Đoàn sẽ triển khai chiến dịch dứt điểm theo hình thức cuốn chiếu ở từng điểm.

Ngay sau khi kết thúc đợt khám tập trung tại các nhà văn hóa ở cụm Bát Khối, trạm y tế sẽ tổng hợp danh sách những cụ cao tuổi già yếu neo đơn, người tàn tật, người khó khăn trong vận động và các gia đình chính sách không thể tự đến điểm khám. Đoàn y bác sĩ sẽ mang thiết bị y tế đến tận giường bệnh để kiểm tra sức khỏe, cấp phát thuốc và tư vấn dinh dưỡng trực tiếp cho từng cụ.