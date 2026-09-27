Mưa lớn quay lại Nam Bộ, miền Trung

Đêm qua và sáng sớm nay (27/9), khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/9 đến 3 giờ ngày 27/9 có nơi trên 70mm như tại trạm Hồ Thạch Khê (Gia Lai) 90.8mm, Ea Sin (Đắk Lắk) 79.2mm.

Dự báo trong chiều và tối 27/9, mưa sẽ quay trở lại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, khu vực Nam Bộ với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý tại Nam Bộ, cùng với mưa dông, khu vực này còn xuất hiện triều cường, đạt đỉnh vào thời điểm từ 14-16h chiều 27/9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, triều cường sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực. Vào buổi tối, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Dự báo sự kết hợp giữa mưa lớn và triều cường cùng thời điểm chiều và tối nay sẽ gây tình trạng ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven biển ở Nam Bộ.

Nam Bộ đón mưa lớn và triều cường trong chiều và tối nay (27/9).

TPHCM sáng nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo mưa kết hợp triều cường có thể khiến nhiều tuyến đường, khu phố của TPHCM bị ngập úng trong chiều và tối nay.

Tại miền Bắc, thời tiết duy trì nền nhiệt khá cao trong mùa thu. Hôm nay (27/9), khu vực Đông Bắc Bộ trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong các ngày 28-29/9, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt khá cao trong mùa thu, trời nắng, ít mưa. Từ khoảng 30/9, miền Bắc có thể đón mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo khoảng 30/9, khu vực Thanh Hoá đến Quảng Trị cũng có mưa dông trở lại nhưng ít khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng.