Từ 1/10/2026, thân nhân của người có công với cách mạng nhận mức trợ cấp ưu đãi một lần lên tới hơn 93 triệu đồng

Từ ngày 1/10/2026, mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được áp dụng theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Điều 3 Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 3.012.000 đồng.

Từ 1/10/2026, thân nhân của người có công với cách mạng được nhận trợ cấp một lần theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: AI

Tại phụ lục IV của Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng từ ngày 1/10/2026 như sau:

Theo quy định nêu trên, từ 1/10/2026, đại diện thân nhân người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 được nhận chế độ ưu đãi một lần mức cao nhất là 31,0 lần mức chuẩn.

Số tiền được tính: 31,0 x 3.012.000 đồng = 93.372.000 đồng.