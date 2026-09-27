Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị xác định công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống.

Bài 1: Củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội

Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động triển khai nhiều giải pháp đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Nhiều khoảng tối thông tin được đẩy lùi, lan tỏa không gian xanh góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, nhất là trong bối cảnh thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng tán phát thông tin xấu độc, xuyên tạc sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Những cách làm sáng tạo, hiệu quả

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35- NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bám sát nội dung nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trước hết là giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Năm 2021, lần đầu Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, dành cho cán bộ, giảng viên. Sau thành công cuộc thi, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương quyết định nâng cấp cuộc thi lên quy mô toàn quốc. Sau hơn 5 năm triển khai, cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, có sự tham gia của đội ngũ cán bộ nòng cốt Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các cơ quan nghiên cứu lý luận, đội ngũ nhà báo cùng đông đảo tác giả trong và ngoài nước thuộc nhiều thành phần xã hội, nghề nghiệp, lứa tuổi. Năm 2026, Ban tổ chức đã nhận 905.681 tác phẩm (tăng 363.915 tác phẩm dự thi so với năm 2025).

Tăng cường phủ xanh thông tin tích cực, Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành nhiều chiến dịch truyền thông cao điểm, trọng tâm vào các sự kiện quan trọng của đất nước. Ngành tuyên giáo các địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng lực lượng nòng cốt đấu tranh trên không gian mạng; thành lập, vận hành hiệu quả các kênh truyền thông chính thức; quan tâm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, cộng tác viên và lực lượng nòng cốt tại các lớp tập huấn nghiệp vụ, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm. Tại tỉnh Tây Ninh, các cơ quan chức năng đã xây dựng, vận hành 175 diễn đàn mạng xã hội; đăng tải hơn 600.000 nội dung; đạt 900 triệu lượt tương tác, tiếp cận.

Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) tổ chức diễn tập tác chiến trên không gian mạng.

Khơi dậy ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội

Trong quá trình quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/ TW, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được cấp ủy các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đảng, chứ không chỉ là công việc của lực lượng cán bộ ngành tuyên giáo, Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

Cấp ủy các cấp chỉ đạo tăng cường phát hiện, đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vu khống của thế lực thù địch. Theo Đại tá Trịnh Xuân Việt, Viện trưởng Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng), Đảng ủy, chỉ huy Viện động viên cán bộ, nhân viên đề cao ý thức, trách nhiệm, nâng cao chất lượng bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, đa dạng hóa các loại hình đấu tranh. Bằng việc nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhanh chóng thu thập, lựa chọn thông tin, nội dung phản biện. Đảng ủy, chỉ huy Viện tổ chức viết bài đấu tranh trên các chuyên trang và website Học viện, nâng cao chất lượng các hình thức đấu tranh phản bác trực diện các quan điểm sai trái, thù địch trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, các cấp ủy động viên cán bộ, công chức, người lao động vận dụng, khai thác thế mạnh, đặc thù ngành nghề, lĩnh vực được phân công, chủ động tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết: Đảng ủy Viện Hàn lâm luôn gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng với nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học phục vụ đất nước. Qua đó, khai thác thế mạnh nghiên cứu của 18 viện chuyên ngành và các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm trong cung cấp luận cứ khoa học, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng số liệu, tư liệu, bằng chứng và phương pháp khoa học, khẳng định khoa học xã hội và nhân văn thật sự là một vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng. Bằng việc xây dựng cơ chế luân chuyển cán bộ thực tế tại địa phương, phát triển đảng viên trong lực lượng nghiên cứu trẻ, tài năng, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm hướng đến gắn nghiên cứu với đời sống Nhân dân, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh biểu hiện suy thoái, lệch lạc về tư tưởng, vọng ngoại, cá nhân chủ nghĩa, xa rời lý luận và thực tiễn.

Thực tiễn còn ghi nhận sự hưởng ứng của thế hệ trẻ đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều cấp ủy trường học ngày càng chú trọng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và nêu cao truyền thống yêu nước trong học sinh, sinh viên. Đồng chí Nguyễn Hiệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định: Giáo dục đại học đang chịu tác động ngày càng mạnh mẽ của công nghệ, cơ chế thị trường và áp lực cạnh tranh. Do đó, công tác giảng dạy không chỉ nhằm nâng cao năng lực người học, mà trước hết phải hướng tới đào tạo những người có lý tưởng, trách nhiệm với đất nước cùng bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến.

Góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của thanh niên đối với Đảng và chế độ, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã xây dựng, duy trì vận hành 12 fanpage và một group về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thu hút hàng nghìn lượt theo dõi. Đồng chí Lương Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ: Đa số video clip, infographic, sản phẩm đa phương tiện do các giảng viên trẻ và sinh viên, học viên trong toàn hệ thống Học viện xây dựng; chú trọng chuyển tải nội dung lý luận chính trị bằng ngôn ngữ gần gũi giới trẻ, kết hợp tính chính xác học thuật với tính hấp dẫn của sản phẩm truyền thông số. Cách làm này phát huy sức sáng tạo của lực lượng thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên, học viên.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các hoạt động chống phá của các lực lượng thù địch trên lĩnh vực tư tưởng ngày càng tinh vi, việc nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là yêu cầu khách quan và cấp thiết. Trung ương thẳng thắn đánh giá: Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có lúc chưa sắc bén, lực lượng còn mỏng, công cụ kỹ thuật chưa đồng bộ. Công tác tư tưởng tại một số cơ sở chưa theo kịp yêu cầu sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế này là chưa có chiến lược tổng thể về công tác tư tưởng. Vấn đề không nằm ở riêng ngành tuyên giáo, mà nằm ở chỗ thiếu một khung chiến lược đủ tầm, đủ ràng buộc trách nhiệm và nguồn lực. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị là văn kiện chiến lược, mở ra tư duy mới, phương thức và giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và những thách thức ngày càng phức tạp trên không gian mạng.

(Còn nữa)