Giá heo hơi hôm nay 27.9.2026: Áp lực giảm lan rộng cả ba miền

Sau phiên phân hóa trước đó, thị trường heo hơi hôm nay nghiêng rõ hơn về chiều giảm. Biến động diễn ra ở cả ba miền, tập trung nhiều nhất tại miền Bắc.

Mức cao nhất cả nước hiện hạ xuống 59.000 đồng/kg, trong khi vùng thấp nhất 57.000 đồng/kg mở rộng đáng kể tại miền Trung.

Hình minh họa

Giá heo hơi miền Bắc: Hà Nội, Hưng Yên cùng rời mốc 60.000 đồng/kg

Miền Bắc ngày 27.9.2026 chỉ còn hai mức giá 58.000 và 59.000 đồng/kg.

So với ngày trước, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lai Châu, Sơn La và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Hà Nội và Hưng Yên đều lùi từ 60.000 xuống 59.000 đồng/kg, khiến mốc 60.000 đồng/kg biến mất hoàn toàn.

Bảng giá heo hơi miền Bắc ngày 27.9.2026

Dù giảm tại nhiều nơi, miền Bắc vẫn là khu vực giữ mặt bằng cao nhất cả nước với mức trần 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung: Vùng 57.000 đồng/kg mở rộng

Miền Trung ghi nhận Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 57.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, chỉ Quảng Trị và Lâm Đồng còn giữ mức 58.000 đồng/kg. Chín địa phương còn lại đều đứng ở 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Trung ngày 27.9.2026

Miền Trung hiện là khu vực có mặt bằng thấp nhất, khi 9/11 địa phương cùng ở mức 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam: Đồng Nai, Vĩnh Long cùng giảm

Tại miền Nam, Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg xuống 58.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long lùi về 57.000 đồng/kg.

Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP HCM và Cần Thơ cùng giữ mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục ở mức 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Nam ngày 27.9.2026

Thị trường heo hơi ngày 27.9.2026: Áp lực giảm lan rộng

So với ngày 26.9.2026, có 11/34 địa phương giảm 1.000 đồng/kg, 23 địa phương giữ nguyên và không nơi nào tăng.

Điểm đáng chú ý nhất là vùng 60.000 đồng/kg đã hoàn toàn biến mất. Giá cao nhất cả nước hiện chỉ còn 59.000 đồng/kg, tập trung chủ yếu tại miền Bắc.

Ở chiều ngược lại, mức 57.000 đồng/kg đang lan rộng tại miền Trung và xuất hiện thêm tại Vĩnh Long ở miền Nam. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm đã rõ hơn so với những phiên trước, dù mức điều chỉnh hiện vẫn chủ yếu dừng ở 1.000 đồng/kg.

Nếu xu hướng này tiếp tục, vùng 58.000 - 59.000 đồng/kg tại miền Bắc sẽ là mốc cần theo dõi trong những phiên kế tiếp.