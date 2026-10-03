Truy nóng kẻ cướp giữa phố

Đối tượng Trung bị bắt giữ cùng phương tiện gây án.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp các đơn vị nghiêp vụ liên quan tổ chức truy xét nóng nghi phạm. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ cướp, cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Tấn Trung (1991, tạm trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), thu giữ toàn bộ tang vật vụ cướp giật. Ngày 2-10, Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trung để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.