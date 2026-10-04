Xử phạt người phụ nữ 11,25 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Nam Xuân (Thanh Hóa) phát hiện chị Ngân Thị H. (SN 1991, trú tại bản Ken, xã Nam Xuân) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận các nội dung tiêu cực và chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Ngân Thị H. làm việc với cơ quan Công an.

Sau quá trình xác minh, làm rõ, ngày 1/10/2026, Công an xã Nam Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Ngân Thị H. số tiền 11,25 triệu đồng.

Hành vi vi phạm được xác định theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, chị Ngân Thị H. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, chấp hành quyết định xử phạt và cam kết không tái phạm.

Công an xã Nam Xuân đề nghị người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; chỉ tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng.

Người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng; đặc biệt không đăng tải, lan truyền các nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều có thể được phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.

Mỗi người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Nam Xuân cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khắc Tr. (sinh năm 1966) ở bản Phố Mới, xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa với số tiền 10 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.