Dập tắt đám cháy tại một quán ăn ở trung tâm Đà Lạt

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các hàng quán liền kề đang hoạt động kinh doanh.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, nhiều đồ dùng, vật dụng phục vụ hoạt động kinh doanh ăn uống bên trong quán đã bị lửa thiêu rụi, hư hỏng.

Tài sản bên trong hàng quán bị hư hỏng.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, đám cháy có thể bắt nguồn từ sự cố rò rỉ khí gas. Nguyên nhân chính thức và mức độ thiệt hại của vụ hỏa hoạn hiện đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.