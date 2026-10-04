Tìm thân nhân thi thể phụ nữ có hàm răng giả, trôi trên sông Tiền

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ.

Theo Công an xã Phú Hựu, sáng 3/10, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông nên trình báo cơ quan Công an. Qua kiểm tra, thi thể là nữ, đang trong tình trạng trương sình.

Nạn nhân được xác định khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1,6m. Qua khám nghiệm, tử thi có hàm trên là răng giả, hàm dưới là răng thật; có dấu hiệu từng sinh mổ.

Kết luận khám nghiệm xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước. Thời điểm phát hiện, cơ quan chức năng không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào trên người nạn nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã Phú Hựu thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân biết, phối hợp tìm tung tích nạn nhân có đặc điểm nêu trên hoặc có thông tin liên quan.

Công an xã Phú Hựu đề nghị người dân khi có thông tin về nạn nhân hoặc người thân mất tích có đặc điểm tương tự, nhanh chóng thông báo cho Công an xã Phú Hựu qua SĐT: 02773.840.361 hoặc Điều tra viên Đinh Hoàng Nam, cán bộ Công an xã Phú Hựu, SĐT: 0938.053.867 để phối hợp giải quyết.