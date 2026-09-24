Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Với Hoàng Lê Na - học sinh lớp 7B1, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan (xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai), Trung thu vui nhất là khi mọi người cùng quây quần, trò chuyện và chia sẻ.

Là học sinh nội trú, Na luôn mong đợi những ngày hội như Trung thu, bởi nó mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp như đang ở cùng gia đình.

Em Hoàng Lê Na (đứng) cùng các bạn trong giờ học. Ảnh: M.C

Na thích được cùng các bạn rước đèn, phá cỗ, xem múa lân và trò chuyện. Em đặc biệt mong có dịp cùng bạn bè tự tay làm những chiếc lồng đèn, tự do sáng tạo, trang trí theo sở thích rồi rước đèn bằng chính sản phẩm của mình.

“Điều khiến em vui nhất không phải là giá trị vật chất mà là những khoảnh khắc em và các bạn có thể vui cười, nói chuyện với nhau, qua đó lưu giữ nhiều kỷ niệm vui với bạn bè trong trường” - Na chia sẻ.

Na cũng mong ước gia đình mãi mạnh khỏe, bình an, bạn bè đoàn kết, thầy cô hạnh phúc; bản thân luôn tích cực trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan (xã Ia Nan) hào hứng vui chơi tại chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Ảnh: M.C

Còn em Vũ Ngọc Bảo Anh - học sinh lớp 9B, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan lại nhìn Trung thu theo một cách khác. Khi còn nhỏ, em từng háo hức vì có đèn lồng, bánh, quà và những buổi vui chơi.

Vũ Ngọc Bảo Anh mong muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè trong mùa Trung thu. Ảnh: M.C

Càng lớn, Bảo Anh càng nhận ra điều đáng quý nhất là những khoảnh khắc được sum vầy, vui chơi và lưu giữ kỷ niệm cùng thầy cô, bạn bè.

Đây là mùa Trung thu cuối cùng của Bảo Anh dưới mái trường THCS. Vì vậy, những phút giây bình dị bên thầy cô, bạn bè càng trở nên đáng trân trọng.

“Những điều ấy có thể hôm nay rất bình thường, nhưng sau này khi rời mái trường, đó lại là những ký ức được nhớ đến nhiều nhất” - Bảo Anh chia sẻ.

Với những em có hoàn cảnh đặc biệt, một mùa Trung thu sum vầy, ấm áp bên gia đình đôi khi vẫn là niềm mong ước xa vời.

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), em Vũ Thị Thanh Hiền - học sinh lớp 10 - chia sẻ niềm vui khi được mọi người đến tổ chức Trung thu và mong những người đã đồng hành tiếp tục quan tâm đến các em trong những năm tới.

Em Vũ Thị Thanh Hiền mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành trong học tập và cuộc sống. Ảnh: M.C

Hiền mong có thêm sách vở, bút, thước phục vụ việc học. Nhưng phía sau những mong muốn cụ thể ấy là ước nguyện lớn hơn: được tìm thấy cha mẹ, được cùng cha mẹ đi chơi như những bạn nhỏ khác.

Câu chuyện của Hiền cho thấy, 1 món quà có thể mang đến niềm vui nhất thời cho trẻ, nhưng sự hiện diện của cha mẹ, sự quan tâm của người lớn và cảm giác được yêu thương mới là điều trẻ cần trên hành trình trưởng thành.

Không phải em nhỏ nào cũng có cùng hoàn cảnh, nhưng qua những câu trả lời khác nhau có thể nhận thấy một điểm chung: trẻ mong được người lớn dành thời gian và thực sự quan tâm đến mình.

Các em nhỏ hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng chú Cuội, chị Hằng tại chương trình Tết Trung thu “Sắc màu Trung thu - Lung linh phố núi”. Ảnh: M.C

"Trẻ vui nhất khi được chơi cùng bạn bè, phá cỗ, rước đèn và có những kỷ niệm đẹp với thầy cô. Cha mẹ không nhất thiết phải dành cho con những món quà lớn; chỉ cần hỏi han, động viên và dành thời gian cho con thì các con đã cảm nhận được niềm vui trong mùa trăng rằm tháng Tám" - anh Phan Lương Bằng (xã Ia Nan) chia sẻ.