Chuỗi hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Các sự kiện được thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương nhằm thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng - người con ưu tú của quê hương xứ Quảng, nhà yêu nước, nhà văn hóa lớn, người có nhiều đóng góp đối với đất nước, đối với dân tộc Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nhất là đối với thế hệ trẻ

Trong đó, Hội thảo khoa học “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức vào 30/9. Dự kiến khoảng 200 đại biểu tham dự, trong đó có hơn 40 tham luận của các nhà khoa học.

Hội thảo nhằm nghiên cứu, làm rõ và khẳng định những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm sâu sắc hơn những giá trị trong tư tưởng, nhân cách, đạo đức, tinh thần yêu nước và phụng sự nhân dân của cụ. Hội thảo đồng thời tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trao đổi, bổ sung và làm rõ những vấn đề liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp và di sản của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Cũng tại Hội thảo có hoạt động đồng hành như: phát hành đặc biệt Bộ tem bưu chính Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng; Triển lãm chuyên đề: Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Những dấu ấn còn mãi.

Vào ngày 30/9, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng (Núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) và tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng).

Hoạt động này nhằm tưởng niệm, tri ân công lao và những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với đất nước; thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự trân trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Đà Nẵng đối với những người có công với quê hương, đất nước.

Ngày 29/9, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Dự án nhằm đánh dấu việc hoàn thành Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng; góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích gắn với cuộc đời, sự nghiệp của cụ, phục vụ công tác giáo dục truyền thống và giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa đến các thế hệ hôm nay.

Sự kiện chính Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng diễn ra vào ngày 1/10 tại Đà Nẵng, là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Thông qua Lễ kỷ niệm và các hoạt động đồng hành, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc; giới thiệu những giá trị to lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và nhân cách của cụ Huỳnh Thúc Kháng, qua đó góp phần bồi dưỡng tình cảm, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Sự kiện sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ngành Trung ương; đại diện các tỉnh, thành phố; lãnh đạo TP. Đà Nẵng; đại biểu lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; đại diện các xã, phường, đặc khu; gia tộc Cụ Huỳnh Thúc Kháng; đại diện các trường học mang tên Huỳnh Thúc Kháng trên địa bàn thành phố.