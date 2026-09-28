Di tích lịch sử Lam Kinh - Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Khu Di tích lịch sử Lam Kinh được chỉnh trang, sẵn sàng đón người dân và du khách.

Tại các khu vực chính, công tác kiểm tra, tu bổ, chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ. Các tuyến đường dẫn vào khu di tích, khu vực sân lễ hội và những điểm tham quan được rà soát, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong quá trình tham quan, dâng hương và tham gia các hoạt động văn hóa.

Cùng với công tác chỉnh trang, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được chú trọng. Các lực lượng chức năng phối hợp xây dựng phương án đón tiếp, phân luồng khách và xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm ngày hội diễn ra an toàn, văn minh.

Lam Kinh thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống.

Lam Kinh không chỉ là vùng đất gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và vương triều Hậu Lê, mà còn là một không gian văn hóa, lịch sử có giá trị đặc biệt. Mỗi mùa lễ hội, nơi đây thu hút đông đảo nhân dân và du khách về tìm hiểu lịch sử, tưởng nhớ các bậc tiền nhân và hòa mình vào những giá trị văn hóa truyền thống.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và đồng bộ, Khu Di tích lịch sử Lam Kinh đang khoác lên mình diện mạo mới, sẵn sàng cho ngày hội lớn. Đây cũng là dịp để quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Lam Kinh, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy di sản và thúc đẩy du lịch văn hóa của địa phương./.