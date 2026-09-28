Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh thống nhất biểu tượng quần thể di sản thế giới: Trí tuệ - hòa hợp - lan tỏa

Ngày 26/9/2026 vừa qua, tại Đền Kiếp Bạc, UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026, công bố Bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc. Ban Tổ chức đã công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc tạo hình ảnh chung cho quần thể di sản liên vùng. Ba giá trị cốt lõi được xác định là "Trí tuệ-hòa hợp-lan tỏa".

Bộ nhận diện thương hiệu quần thể di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được TP Hải Phòng, TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh thống nhất lựa chọn, sử dụng, tạo hình ảnh chung cho quần thể. Bộ nhận diện Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc tạo dấu ấn chung, kết nối các điểm di sản, lan tỏa giá trị.

Bộ nhận diện quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Ảnh: BTC

Năm trước, ngày 12/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO ở Paris, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được ghi danh Di sản thế giới.

Đây là di sản liên tỉnh, liên vùng gồm 12 điểm di tích, trải dài trên địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, phản ánh quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa của Phật giáo Trúc Lâm cùng những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với triều Trần.

Có thể thấy, bộ nhận diện thương hiệu được xây dựng đã trả lời được câu hỏi rất khó: Làm thế nào để công chúng nhìn thấy đây là một quần thể, thay vì 12 địa điểm riêng biệt? Bởi tính chất "liên hoàn" đặt ra yêu cầu mới sau khi di sản được UNESCO ghi danh. Quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng với Phật giáo Trúc Lâm làm cốt lõi, giá trị tư tưởng, văn hóa về tinh thần hòa giải, hòa bình.

Thiết kế không lựa chọn một di tích làm hình ảnh đại diện duy nhất mà tìm đến yếu tố có khả năng thể hiện chiều sâu chung của toàn bộ di sản, với ba giá trị cốt lõi "Trí tuệ - Hòa hợp - Lan tỏa".

Logo kết hợp hình ảnh hoa cúc trong lá bồ đề cùng các dải lá cúc cách điệu, thể hiện bằng ngôn ngữ đồ họa đương đại. Logo với hoa cúc nằm trong lá bồ đề, bao quanh bởi những dải lá cúc cách điệu, mang nhiều lớp nghĩa. Lá bồ đề gợi trí tuệ và giác ngộ, hoa cúc là mô-típ quen thuộc của mỹ thuật thời Trần, đồng thời gợi sức sống, khí tiết và tinh thần nhập thế; những dải lá nối tiếp nhau biểu đạt sự kết nối, trao truyền và lan tỏa từ quá khứ tới hiện tại, từ một địa điểm thành phần tới toàn bộ không gian di sản.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa hoa cúc và lá bồ đề diễn đạt tinh thần "Cư trần lạc đạo" - tư tưởng quan trọng của Phật giáo Trúc Lâm: Đời sống tinh thần không tách khỏi cuộc đời, tu dưỡng cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội...

Logo có thể ứng dụng trên hệ thống biển nhận diện, biển chỉ dẫn, trung tâm đón tiếp và diễn giải, bản đồ tuyến tham quan, sách và tài liệu giáo dục, website, ứng dụng số, triển lãm, sự kiện văn hóa, hoạt động đối ngoại và các sản phẩm văn hóa - sáng tạo phù hợp quy định quản lý. Quan trọng hơn, logo tạo nền tảng cho một "ngôn ngữ đồ họa chung", giúp công chúng nhận ra mối liên hệ giữa các điểm đến dù tiếp cận di sản từ Yên Tử, Vĩnh Nghiêm hay Côn Sơn - Kiếp Bạc. Đây có thể nói là một ứng dụng phù hợp với xu hướng công nghệ mới theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Biểu tượng nhận diện cũng chính thức ra mắt và được đặt tại các cửa ngõ khu di tích, cùng hệ thống thông tin và mã QR phục vụ du khách ngay tại Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm nay.

Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; Khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026; công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc