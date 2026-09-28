Khánh thành công trình nâng cấp, tôn tạo Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình.

Công trình “Nâng cấp, tôn tạo Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực” do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tài trợ với kinh phí hơn 4 tỷ đồng; khởi công vào tháng 1/2026 với các hạng mục chính gồm:

Tôn tạo, sửa chữa Nhà lưu niệm, quy mô nhà 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 230 m²; cải tạo nhà bếp, khu vệ sinh; xây mới nhà đón tiếp; nâng cấp cổng, hàng rào; cải tạo khuôn viên sân vườn; trồng cây xanh; hoàn thiện hệ thống cấp điện, chiếu sáng sân vườn và hệ thống tưới nước. Công trình không chỉ tạo nên không gian khang trang, bền vững mà còn góp phần gìn giữ một địa chỉ đỏ, một di tích lịch sử, văn hóa gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trần Hữu Dực.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày tại Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Bình Trương Thị Kim Cúc cho biết, quá trình thực hiện công trình, địa phương luôn xác định đây là công trình gắn với một di tích lịch sử, văn hóa. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là vừa phải đáp ứng công năng sử dụng, đảm bảo độ bền vững, an toàn, vừa phải giữ gìn kiến trúc, cảnh quan và những giá trị vốn có của Nhà lưu niệm. Thời gian tới, UBND xã Triệu Bình sẽ tiếp tục quan tâm công tác quản lý, bảo vệ, duy tu và phát huy hiệu quả công trình; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp nhân dân, các đoàn khách đến tham quan, dâng hương, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Hữu Dực.

Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương xây dựng Nhà lưu niệm tại quê hương đồng chí. Nhà lưu niệm là nơi lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, kỷ vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí. Năm 2015, Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực được UBND tỉnh Quảng Trị xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 27/11/2015.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày tại Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực.

Đồng chí Trần Hữu Dực sinh ra trong một gia đình nho học giàu lòng yêu nước tại làng Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (nay là xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị). Đồng chí đã sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1925 khi vừa tròn 15 tuổi. Suốt cuộc đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt trong lao tù và sự tàn khốc của chiến tranh, sống gắn bó với đồng bào, đồng chí, với phong trào cách mạng, đồng chí Trần Hữu Dực từng đảm đương nhiều chức vụ quan trọng như: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Xứ ủy viên Xứ ủy Trung kỳ, phụ trách các tỉnh Nam Trung Bộ, Thường vụ Xứ ủy Trung kỳ; Chủ tịch Ủy ban hành chính Trung kỳ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách như: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Trưởng ban công tác Nông thôn Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nông trường, Bộ Trưởng phủ Thủ tướng, Bí thư Khu ủy Trị Thiên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Phó Thủ tướng Chính phủ… Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa I đến khóa IV, Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII. Với những công lao và đóng góp to lớn cho cách mạng, đồng chí Trần Hữu Dực được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng và nhiều huân, huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước.