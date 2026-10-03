Canada1 - 0PeruHiệp 1 — phút 21'

21'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Canada 1 - 0 Peru.

19'J. Shaffelburg mở tỷ số cho Canada

Phút 19, J. Shaffelburg tỏa sáng đưa Canada vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số là phần thưởng xứng đáng cho đội chủ nhà sau khoảng thời gian đầu trận áp đảo hoàn toàn với thế trận kiểm soát vượt trội.

13'Canada áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút đầu trận, Canada là đội chủ động cầm trịch trận đấu với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 65% - 35% so với Peru. Đại diện Bắc Mỹ liên tục gây sức ép và đã tung ra số cú dứt điểm 3 - 0, trong khi Peru vẫn chưa thể tạo ra pha bắn phá nào về phía khung thành đối phương.

0'Trận đấu bắt đầu

Canada tiếp đón Peru.

Cập nhật lúc 01:38 04/10/2026

Cuộc so tài giữa Canada và Peru trong khuôn khổ loạt trận giao hữu ĐTQG (Friendlies) diễn ra vào lúc 01:00 ngày 04/10/2026. Đây là màn chạm trán mang tính chất quan trọng nhằm giúp cả hai đội tuyển rà soát bộ khung vận hành, kiểm nghiệm phong độ và tích lũy thêm cảm giác thi đấu thực chiến.

Điểm tựa phong độ ổn định của Canada

Canada bước vào màn đọ sức này với hành trang tâm lý vững vàng nhờ mạch phong độ tương đối thuyết phục thời gian qua. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng Bắc Mỹ hoàn toàn giữ sạch thất bại khi giành được 2 chiến thắng và có 3 trận hòa.

Trình tự các kết quả gần đây của Canada diễn ra với chuỗi bất bại nối dài: sau 1 trận thắng và 1 trận hòa, họ tiếp tục bỏ túi thêm 1 chiến thắng trước khi khép lại hai lần ra sân gần nhất bằng 2 kết quả hòa liên tiếp. Sự ổn định này phản ánh tính tổ chức chặt chẽ cùng khả năng duy trì cự ly đội hình kỷ luật của Canada, giúp họ luôn tạo ra thế trận chủ động và rất khó bị đánh bại.

Thử thách tìm kiếm sự cân bằng của Peru

Bên kia chiến tuyến, Peru lại thể hiện màn trình diễn có phần thiếu ổn định hơn trong giai đoạn vừa qua. Nhìn lại 5 trận đấu gần đây, đại diện đến từ Nam Mỹ chỉ có được 1 trận thắng, chia điểm trong 2 trận và phải nhận 2 thất bại.

Đáng lưu ý, Peru khởi đầu giai đoạn này bằng 1 trận hòa, sau đó rơi vào giai đoạn chững lại với 2 trận thua liên tiếp. Dù đã có dấu hiệu cải thiện với 1 chiến thắng ngay sau đó và trận hòa ở lần xuất quân gần nhất, song tính liền mạch trong lối chơi của Peru vẫn là bài toán cần được củng cố. Việc duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu sẽ là yếu tố cốt lõi giúp họ thiết lập lại nhịp điệu thi đấu quen thuộc.

Nhận định xu hướng thế trận

Bước vào trận đấu giao hữu này, mục tiêu của cả hai đội không nằm ngoài việc hoàn thiện các mảng miếng phối hợp và đánh giá mức độ thích ứng chiến thuật. Canada với chuỗi kết quả ổn định nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát không gian và duy trì lối chơi chặt chẽ, tạo áp lực vừa phải để thử thách sức chịu đựng nơi phòng tuyến đối phương.

Ngược lại, Peru cần tận dụng từng cơ hội trên sân để tìm lại cảm giác kiểm soát bóng nhịp nhàng và gia tăng tính kết nối giữa các tuyến. Thế trận được dự báo sẽ diễn ra với tốc độ vừa phải, nơi sự cẩn trọng và tính toán thử nghiệm chiến thuật được đặt lên hàng đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)