Williams Minh Hoàng và dấu mốc đáng nhớ ở tuổi 19

Trong trận mở màn gặp Philippines, Williams Minh Hoàng đá chính và có đường chuyền quyết định để Đình Bắc ghi bàn, giúp Việt Nam giành chiến thắng 1-0. Ở cuộc đối đầu Thái Lan, cầu thủ trẻ được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong thế trận nhiều khó khăn.

Williams Minh Hoàng đã ra sân trong cả 3 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026

Dấu ấn lớn nhất của chân sút sinh năm 2007 đến ở trận gặp Pakistan. Sau khi Việt Nam bị dẫn trước, anh cùng các đồng đội tạo nên màn ngược dòng thắng 4-2. Williams Minh Hoàng ghi bàn ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng và có lần đầu tiên điền tên lên bảng tỷ số trong màu áo đội tuyển.

Chia sẻ với FIFA, Williams Minh Hoàng bày tỏ niềm tự hào khi được đại diện cho bóng đá Việt Nam. “Tôi vô cùng biết ơn và vinh dự khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức, nỗ lực hơn 100% khả năng để đóng góp cho đội tuyển và đất nước”, tiền đạo 19 tuổi chia sẻ.

Nhìn lại bàn thắng đầu tiên, tiền đạo của CLB Công an TP.HCM thừa nhận vẫn có chút tiếc nuối khi bỏ lỡ những cơ hội có thể giúp anh ghi thêm bàn. “Như tôi đã nói, lẽ ra tôi có thể lập hat-trick. Dù vậy, tôi vẫn rất vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam”, tiền đạo Việt kiều bày tỏ.

Williams Minh Hoàng ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam cùng Đình Bắc

Williams Minh Hoàng cũng đánh giá thời tiết và mặt sân có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của đội tuyển trong hiệp 1 trước Pakistan. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, Việt Nam đã thay đổi cách tiếp cận, thể hiện bản lĩnh và tinh thần chiến đấu để đảo ngược thế trận.

Trước mắt Williams Minh Hoàng và các đồng đội là trận tranh hạng ba với Malaysia lúc 16 giờ ngày 5.10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dù không còn cơ hội vào chung kết, tiền đạo trẻ khẳng định đội tuyển vẫn đặt quyết tâm cao nhất cho trận đấu cuối cùng tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 3 trận, Williams Minh Hoàng đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong hành trình từng bước khẳng định mình ở đội tuyển quốc gia.