Ảnh đời thường của chị em 'hot girl taekwondo' Việt Nam

Ngày 2/10, Châu Ngọc Tuyết Sang giành HCB nội dung virtual taekwondo (taekwondo thực tế ảo) tại ASIAD 2026, sau khi để thua võ sĩ Philippines Jeus Gabriel Derick Yape với tỷ số 0-2. Đây là tấm huy chương lịch sử của taekwondo Việt Nam ở nội dung này tại Á vận hội.

Tuyết Sang sớm gắn bó với taekwondo. Cô từng ngồi trên khán đài theo dõi chị gái Châu Tuyết Vân thi đấu, sau đó nối gót xây dựng sự nghiệp riêng. Tuyết Sang từng giành HCV giải vô địch thiếu niên châu Á 2017, HCB và HCĐ thế giới năm 2018, HCV cùng 2 HCB châu Á năm 2019 và HCB giải taekwondo thế giới quyền biểu diễn 2022.

Bên cạnh thành tích, Tuyết Sang còn nhận được sự đồng hành từ gia đình. Trong quá trình tập luyện và thi đấu, cô được chị gái Tuyết Vân truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ về chuyên môn. Người chị không đặt nặng áp lực thành tích mà mong cô tiến bộ từng ngày, giữ tinh thần vui vẻ và lạc quan.

Khi không xuất hiện trên thảm đấu, Tuyết Sang được khen có phong cách thời trang trẻ trung ngoài đời. Trên mạng xã hội, nữ võ sĩ thường xuất hiện với trang phục năng động, đôi khi lại diện váy áo nữ tính.

Chị gái của Tuyết Sang là Châu Tuyết Vân - "cô gái vàng" của taekwondo Việt Nam. Sinh năm 1990, cô bén duyên với taekwondo từ nhỏ và gia nhập đội tuyển quốc gia năm 2009. Sau hơn 25 năm thi đấu, Tuyết Vân có bộ sưu tập thành tích nổi bật. Ở nội dung quyền (poomsae), cô từng giành 13 HCV thế giới, 8 HCV châu Á và 6 lần liên tiếp vô địch SEA Games từ SEA Games 27 đến SEA Games 32.

Những đóng góp cho thể thao Việt Nam giúp Tuyết Vân được trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba. Tháng 6 vừa qua, cô tiếp tục giành HCV tại US Open Taekwondo Championships ở Las Vegas (Mỹ).

Taekwondo cũng từng chiếm phần lớn cuộc sống của Tuyết Vân. Cô từng chia sẻ lịch tập và thi đấu dày đặc khiến bản thân có ít thời gian vui chơi, mua sắm hay gặp gỡ bạn bè. Đổi lại, những năm tháng gắn bó với đội tuyển giúp cô có thêm một "gia đình thứ hai" và thành tích để phụ giúp gia đình.

Ngoài sân đấu, Tuyết Vân gây chú ý với hình ảnh nữ tính, trẻ trung, khác hẳn vẻ mạnh mẽ khi thi đấu. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, du lịch và xuất hiện tại các sự kiện với phong cách thời trang đa dạng, hiện đại.

Hoàng Hoàng