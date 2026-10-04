Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 chung cuộc: Đoàn Việt Nam xếp thứ 20

Đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 20 chung cuộc tại ASIAD 2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sau những ngày đua tranh sôi nổi và quyết liệt, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2016) diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) đã chính thức khép lại.

Đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 19

Tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam với tổng cộng 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn, đã giành được những thành tích đáng khích lệ.

Khép lại ngày hội thể thao khu vực châu Á, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 25 huy chương, gồm 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng.

Karate là đội tuyển "mở hàng" huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam với sự tỏa sáng của các cô gái Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm.

Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm và Bùi Ngọc Nhi (đội tuyển Karate) thi đấu ấn tượng để "mở hàng" huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ba "cô gái vàng" của đội tuyển Karate đã xuất sắc giành vị trí cao nhất ở nội dung kata đồng đội nữ sau chiến thắng 5-0 trước Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat và Animi Soumeh Kabodin Sepideh của Iran ở chung kết.

Kết quả này tạo ra động lực rất lớn cho các đội tuyển khác của đoàn thể thao Việt Nam trong cuộc cạnh tranh thành tích cao tại ASIAD 2026.

Tiếp nối thành công của đội tuyển Karate, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam gây ấn tượng khi giành được "cú đúp" huy chương Vàng với những chiến thắng thuyết phục trước hai đối thủ cùng khu vực là Philippines và Thái Lan.

Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Philippines 2-0 trong trận chung kết nội dung đôi nữ, qua đó mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng để giành cú đúp huy chương Vàng tại ASIAD 2026.

Các vận động viên Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang cùng góp phần làm nên thành tích huy chương vàng của Cầu mây Việt Nam.

Kết quả này không chỉ giúp Việt Nam có huy chương Vàng thứ 2 mà còn đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Cầu mây nữ Việt Nam trên đỉnh cao ASIAD sau 20 năm chờ đợi.

Võ sỹ Châu Ngọc Tuyết Sang đã giành huy chương Bạc ở nội dung Taekwondo thực tế ảo tại ASIAD 2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sau nội dung đôi nữ, các cô gái đội tuyển Cầu mây tiếp tục thi đấu bùng nổ để đánh bại Thái Lan 2-1 ở chung kết nội dung đồng đội 4 nữ.

Sau 3 set đấu căng thẳng, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đối thủ Thái Lan với tỷ số chung cuộc 15-11, 15-17 và 15-11.

Thành tích này giúp đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch nội dung đồng đội 4 nữ từng giành được tại ASIAD Hàng Châu 2022.

Đánh giá về thành tích của đội tuyển Karate và Cầu mây, ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, cho biết "việc đội tuyển Karate ở nội dung Kata đồng đội nữ và đội tuyển Cầu mây ở nội dung 4 người nữ bảo vệ thành công ngôi vô địch, cùng với tấm huy chương Vàng mới ở nội dung đôi nữ là câu trả lời thuyết phục nhất cho năng lực và sự định hình đúng hướng của thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục."

Dương Thúy Vi giành huy chương Đồng cho đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Ông cho rằng những tấm huy chương Vàng này cho thấy thể thao Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để duy trì và phát triển vị thế ở những nội dung mũi nhọn. "Bài học từ Karate và Cầu mây sẽ là mô hình để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng sang các môn thể thao Olympic khác, nhằm xây dựng một thế hệ vận động viên có đủ sức cạnh tranh sòng phẳng và lâu dài trên các đấu trường quốc tế lớn."

"Đạt được đỉnh cao đã khó, nhưng việc duy trì vị trí đứng đầu ở hai kỳ Á vận hội liên tiếp lại là thử thách khó khăn hơn gấp nhiều lần. Thành tích này có ý nghĩa rất quan trọng về khả năng duy trì thế mạnh của chúng ta."

Ngoài 3 huy chương Vàng, đoàn thể thao Việt Nam còn giành thêm 3 huy chương Bạc của các vận động viên Đinh Văn Tâm (Wushu, tán thủ 56 kg nam); Châu Ngọc Tuyết Sang (Taekwondo, thực tế ảo) và Nguyễn Thị Tâm (Boxing, 51kg nữ).

Tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20, đoàn thể thao Việt Nam cũng đã giành được 19 huy chương Đồng đến từ các môn Teqball (1), Karate (2), Bắn súng (1), Wushu (4), Rowing (4), Canoeing (1), Điền kinh (1), Cầu mây (1), Boxing (1), Esports (2), Cử tạ (1).

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 20 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026, hơn 1 bậc so với kỳ ASIAD cách đây 4 năm tại Trung Quốc.

Ở kỳ ASIAD 2022, đoàn thể thao Việt Nam giành 3 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng.

Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) đã có 40/46 đoàn thể thao tham dự giành được ít nhất 1 huy chương Đồng.

Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở đấu trường thể thao khu vực châu Á khi vững vàng ở vị trí số 1 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

Kết thúc kỳ đại hội thứ 20 trong lịch sử, đoàn thể thao Trung Quốc đã giành được tổng cộng 169 huy chương Vàng, 89 huy chương Bạc và 83 huy chương.

Đội tuyển Bơi đã mang về cho đoàn Trung Quốc 30 huy chương Vàng, tiếp đến là Điền kinh (17), Bắn súng (16) và Wushu (12)...

Như vậy, kể từ ASIAD 1982 đến nay, đoàn thể thao Trung Quốc đã trải qua 12 kỳ liên tiếp đứng ở vị trí cao nhất chung cuộc.

Đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản cũng đã thi đấu ấn tượng để giành vị trí thứ 2 chung cuộc với 83 huy chương Vàng, 95 huy chương Bạc và 91 huy chương Đồng.

ASIAD 2026 cũng là kỳ Đại hội thể thao châu Á thứ ba liên tiếp đoàn thể thao Nhật Bản giành được vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

ASIAD 2026 có 40/45 đoàn thể thao tham dự giành được huy chương. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cũng như hai kỳ ASIAD gần nhất, vị trí thứ ba ASIAD 2026 tiếp tục gọi tên đoàn thể thao Hàn Quốc. Tại Nhật Bản, các vận động viên xứ Kim chi đã giành được 39 huy chương Vàng, 43 huy chương Bạc và 68 huy chương Đồng.

Các vị trí còn lại trong top 10 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 lần lượt thuộc về các đoàn thể thao Ấn Độ, Uzbekistan, Iran, Thái Lan, Kazakhstan, Hong Kong và Bahrain.

Trong số này, đoàn thể thao Thái Lan đã gây ấn tượng khi có lần thứ 2 liên tiếp có mặt trong top 10 đoàn thể thao mạnh nhất tại ASIAD.

So với kỳ ASIAD cách đây 4 năm, đại diện Đông Nam Á này có thành tích tốt hơn khi xếp thứ 7 với 18 huy chương Vàng, cao hơn 1 bậc và giành nhiều hơn 6 huy chương Vàng.

Thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 Huy chương Vàng (3): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ); Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền hoặc Hoàng Thị Thu Thảo (cầu mây, 4 nữ). Huy chương Bạc (3): Đinh Văn Tâm (Wushu, tán thủ 56kg nam); Châu Ngọc Tuyết Sang (Taekwondo, thực tế ảo); Nguyễn Thị Tâm (Boxing, 51kg nữ). Huy chương Đồng (19): Nguyễn Hoàng Minh Tân-Trịnh Gia Nghi (Teqball); Bùi Ngọc Nhi (Kata cá nhân nữ); Nguyễn Thị Diệu Ly (Karate); Trịnh Thu Vinh-Nguyễn Thùy Trang-Bùi Thúy Thu Thủy (Bắn súng); Dương Thúy Vi (Wushu); Nguyễn Khắc Kiên-Hứa Văn Đoàn-Nguyễn Thị Thanh Thủy (Wushu); Phạm Thị Ngọc Anh-Lê Thị Hiền-Dư Thị Bông-Hà Thị Vui (Rowing); Trần Thị Tú Uyên-Phạm Thị Bích Ngọc (Rowing); Esports; Trần Dương Nghĩa-Thái Bảo Toàn-Hoàng Văn Đạt-Nguyễn Phú (Rowing); Đinh Thị Hảo-Phạm Thị Huệ (Rowing); Trần Minh Trí (cử tạ); Tạ Ngọc Tưởng-Quách Thị Lan-Lê Ngọc Phúc-Nguyễn Thị Ngọc (Điền kinh 4x400m); Diệp Thị Hương-Nguyễn Thị Hương (Canoeing); đội tuyển nam (Cầu mây); Lưu Diễm Quỳnh (Boxing); đội Liên minh huyền thoại (Esports).