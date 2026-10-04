11h30 ngày 4/10: Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Theo các bảng huy chương cập nhật trong sáng 4/10, nhóm dẫn đầu chưa có biến động đáng kể. Trung Quốc vẫn giữ vị trí số 1 với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ, tổng cộng 341 huy chương. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 83 HCV, Hàn Quốc đứng thứ ba với 39 HCV. Ấn Độ xếp thứ tư với 21 HCV, 27 HCB và 37 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 tính đến 11h30 ngày 4/10

Bảng huy chương trên phản ánh số liệu đang được các hệ thống theo dõi ASIAD 2026 cập nhật trong sáng 4/10. Việt Nam tiếp tục đứng thứ 19 với tổng cộng 25 huy chương.

Trạng thái thi đấu ngày 4/10

Ngày cuối ASIAD 2026 chỉ còn chương trình thi đấu môn cưỡi ngựa trước lễ bế mạc. Ban tổ chức đã điều chỉnh giờ bắt đầu môn cưỡi ngựa ngày 4/10 từ 12h xuống 11h giờ Nhật Bản, tức 9h giờ Việt Nam.

Như vậy, tại mốc 11h30, Đoàn Thể thao Việt Nam không còn vận động viên thi đấu, nên thành tích 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ của Việt Nam không còn khả năng thay đổi.

Việt Nam khép lại ASIAD bằng tinh thần nỗ lực

Với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, thể thao Việt Nam kết thúc hành trình thi đấu tại ASIAD 2026 với 25 huy chương. Trong đó, cầu mây và karate tiếp tục cho thấy khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu Á; nhiều môn khác như boxing, wushu, rowing, bắn súng, taekwondo, esports và các môn kỹ thuật cũng đóng góp vào tổng thành tích.

Dù số HCV chưa đủ giúp Việt Nam tiến sâu vào nhóm đầu châu Á và vẫn đứng sau một số đoàn Đông Nam Á, các vận động viên Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, bền bỉ và nỗ lực đến những nội dung cuối cùng. Việc giành huy chương ở nhiều nhóm môn khác nhau cũng cho thấy thể thao Việt Nam vẫn duy trì được lực lượng ở các môn thế mạnh truyền thống, đồng thời từng bước mở rộng khả năng cạnh tranh ở những nội dung mới.

ASIAD không chỉ là cuộc đua huy chương mà còn là thước đo trình độ trước những cường quốc thể thao hàng đầu châu lục. Từ kết quả tại Aichi-Nagoya 2026, thể thao Việt Nam có thêm cơ sở để đánh giá lực lượng, điều chỉnh chiến lược đầu tư và chuẩn bị cho những mục tiêu lớn tiếp theo, trong đó có Olympic Los Angeles 2028 và ASIAD 2030.

Lễ bế mạc ASIAD 2026 diễn ra chiều 4/10

Theo Ban tổ chức, lễ bế mạc ASIAD 2026 được tổ chức tại Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Chương trình biểu diễn khởi động bắt đầu lúc 16h giờ Nhật Bản, tương đương 14h giờ Việt Nam; lễ bế mạc chính thức bắt đầu lúc 18h giờ Nhật Bản, tức 16h giờ Việt Nam, và dự kiến kết thúc khoảng 19h30 giờ Nhật Bản.

Lễ bế mạc sẽ là thời điểm khép lại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 sau hơn hai tuần tranh tài. OCA cũng dự kiến công bố và trao thưởng cho VĐV nam và nữ xuất sắc nhất ASIAD 2026 trong ngày bế mạc.

Bên cạnh các nghi thức chính thức, chương trình còn có các màn biểu diễn văn hóa - nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ Nhật Bản và hoạt động tôn vinh những vận động viên nổi bật của kỳ Đại hội.

Sau Aichi-Nagoya 2026, hành trình của thể thao châu Á sẽ hướng tới kỳ ASIAD tiếp theo, tiếp tục tạo sân chơi đỉnh cao để các vận động viên của châu lục cạnh tranh, giao lưu và khẳng định vị thế.