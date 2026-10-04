Hiệu ứng khổng lồ của Zidane tại tuyển Pháp

Màn tái xuất của Zidane tạo cơn sốt.

Theo số liệu được đài TF1 công bố, cuộc đối đầu giữa Pháp và Italy tại Nations League hôm 3/10 thu hút 7,17 triệu khán giả tại Pháp, tương đương 41% thị phần người xem truyền hình. Đáng chú ý, lượng người theo dõi có thời điểm chạm mốc 8,2 triệu, trở thành trận đấu Nations League có lượng khán giả cao nhất trên TF1 trong vòng 5 năm gần đây.

Đây là trận đấu đầu tiên Zidane dẫn dắt tuyển Pháp tại sân Stade de France trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ. Sức hút của cựu HLV Real Madrid được xem là yếu tố quan trọng giúp lượng khán giả theo dõi đội tuyển tăng mạnh.

Trước đó, màn ra mắt của Zidane trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp cũng ghi nhận những con số ấn tượng. Chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ thu hút 6,82 triệu người xem trên TF1, chiếm 37,7% thị phần truyền hình. Ba ngày sau, Les Bleus tiếp tục đánh bại Bỉ với tỷ số tương tự, thu hút khoảng 6,39 triệu khán giả, tương đương 32,9% thị phần.

Zidane giúp tăng lượng người xem khi tuyển Pháp thi đấu.

Những con số này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ Pháp dành cho đội tuyển quốc gia dưới thời Zidane. Sự xuất hiện của cựu danh thủ từng vô địch World Cup 1998 không chỉ mang đến kỳ vọng về thành tích chuyên môn mà còn tạo hiệu ứng truyền thông đáng kể.

TF1 kỳ vọng lượng người xem sẽ tiếp tục tăng trong cuộc tái đấu giữa Pháp và Bỉ vào ngày 6/10, cũng là trận đấu cuối cùng của "Les Bleus" trong đợt tập trung quốc tế này. Sau thất bại ở lượt đi, tuyển Bỉ đang quyết tâm phục thù và tìm lại ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, Zidane đứng trước cơ hội tiếp tục củng cố sức hút của mình, đồng thời giúp tuyển Pháp duy trì phong độ và tạo dấu ấn trong hành trình tại Nations League.

Zidane nói về cách chơi của tuyển Pháp Tiết lộ trên RMC sau khi nhậm chức tuyển Pháp hôm 28/7, Zidane ngay lập tức có phát biểu đáng chú ý về phong cách ông sẽ xây dựng tại tuyển Pháp trong tương lai.