36 vận động viên được tôn vinh tại Mù Cang Chải Ultra Trail 2026
Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, sáng 4/10, tại sân vận động xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, Ban Tổ chức Mù Cang Chải Ultra Trail 2026 tiến hành lễ trao giải, tôn vinh 36 vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu.
Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho vận động viên nam, nữ ở từng cự ly. Đây là những vận động viên đã thể hiện tinh thần thi đấu bền bỉ, ý chí vượt qua giới hạn bản thân, chinh phục những cung đường địa hình đầy thử thách tại Mù Cang Chải.
Giải Mù Cang Chải Ultra Trail 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 4/10, thu hút khoảng 3.600 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia, trong đó có hơn 200 vận động viên đến từ 18 quốc gia.
Các vận động viên tranh tài ở 6 cự ly gồm: 12 km, 25 km, 55 km, 75 km, 100 km và 160 km; vượt qua địa hình núi cao, đường dốc, suối, bản làng và những khu vực ruộng bậc thang đặc trưng của Mù Cang Chải.
Các cự ly dài đòi hỏi vận động viên có thể lực tốt, khả năng thích ứng với địa hình và chiến thuật thi đấu phù hợp.
Đáng chú ý, với cự ly 75 km thuộc hệ thống Asia Trail Master 2026, đồng thời là chặng chung kết của mùa giải, Ban Tổ chức đã trao giải cho 20 vận động viên nam, nữ xếp hạng từ thứ nhất đến thứ 10.
Mù Cang Chải Ultra Trail 2026 không chỉ là sân chơi thể thao mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Mù Cang Chải đến du khách trong nước, quốc tế.
Các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở cự ly 25 km.
Thông qua những bước chạy giữa đại ngàn, vẻ đẹp của núi rừng, bản làng và ruộng bậc thang vùng cao tiếp tục được lan tỏa, tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/36-van-dong-vien-duoc-ton-vinh-tai-mu-cang-chai-ultra-trail-2026-post911087.html