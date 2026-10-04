Không cần Messi, Argentina vẫn dễ dàng hủy diệt Burkina Faso

Argentina thắng dễ Burkina Faso. Ảnh: X.

Đoàn quân của Lionel Scaloni định đoạt trận đấu từ sớm khi ghi vào lưới đối thủ tới 5 bàn thắng chỉ trong hiệp một, biến màn chạm trán trở thành sân khấu phô diễn kỹ thuật và sự bùng nổ của dàn hảo thủ.

Đối đầu một Burkina Faso bị ảnh hưởng lực lượng, "Albiceleste" dễ dàng làm chủ hoàn toàn thế trận. Cặp tiền đạo Lautaro Martínez và Julian Alvarez tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi vừa trực tiếp ghi bàn, vừa sắm vai kiến tạo.

Sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà khiến Moumouni Diallo lóng ngóng phản lưới nhà, trước khi bộ đôi Gianluca Prestianni và Nico Paz lần lượt tỏa sáng để sớm ấn định tỷ số 5-0 sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, Scaloni thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự để giữ sức cho các trụ cột và trao cơ hội cho các gương mặt triển vọng. Dù chủ động giảm nhịp độ, Argentina vẫn có thêm hai bàn thắng nhờ các pha lập công của Franco Mastantuono (phút 57) và Giuliano Simeone (90+2').

Chiến thắng hủy diệt 7-0 là bước chạy đà hoàn hảo cho Argentina trước khi bước vào trận giao hữu tiếp theo gặp Benin vào ngày 7/10, sự kiện tâm điểm dự kiến sẽ là màn chia tay đầy cảm xúc của huyền thoại Lionel Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Argentina trải thảm đỏ đón đội tuyển sau hành trình World Cup Giới chức Argentina tổ chức lễ đón trang trọng với thảm đỏ và quân nhạc dành cho đội tuyển. Đông đảo cổ động viên cũng có mặt từ sớm để tri ân các cầu thủ sau World Cup.