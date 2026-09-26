[Infographic] Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu mới do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức, khác với ASEAN Championship của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á. Ở Division 1, tám đội được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt; hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chung kết, trong khi hai đội nhì bảng tranh hạng ba.

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu bảng B bằng trận gặp Philippines lúc 19 giờ 30 phút ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ba ngày sau, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu tại đây trong cuộc đối đầu Thái Lan lúc 19 giờ 30 ngày 29/9. Trận cuối vòng bảng gặp Pakistan lúc 16 giờ ngày 2/10 được tổ chức trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta.

Trong ba lượt trận, cuộc chạm trán Thái Lan được xem là điểm nhấn của bảng B khi kết quả có thể tác động trực tiếp đến cuộc đua giành vị trí dẫn đầu. Với thể thức chỉ đội nhất bảng đi thẳng vào chung kết, mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình của đội tuyển Việt Nam tại giải.