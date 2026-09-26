ASIAD 20: Thùy Linh, Hải Đăng cùng thắng đậm trong ngày toàn thắng của cầu lông Việt Nam

Ngày 26-9, đội tuyển cầu lông Việt Nam có ngày thi đấu khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 20 khi các tay vợt liên tiếp giành chiến thắng. Đáng chú ý, Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Hải Đăng đều có những màn trình diễn thuyết phục ở nội dung đơn.

Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh khởi đầu hành trình tại ASIAD 20 bằng chiến thắng 2-0 (21-15, 21-10) trước tay vợt Indonesia Thalita Ramadhani Wiryawan.

Với bản lĩnh thi đấu quốc tế dày dạn, Thù y Linh dễ dàng thắng tay vợt Indonesia. Ảnh: Hải An

Trong game đầu tiên, Thùy Linh nhập cuộc chủ động, liên tục sử dụng những pha bỏ nhỏ, gài cầu sát lưới nhằm kéo đối thủ vào thế phải di chuyển nhiều. Tay vợt Indonesia sở hữu những cú đập có lực và từng gây không ít khó khăn cho đại diện Việt Nam, nhưng lối chơi thiên về tấn công cũng khiến Thalita mắc nhiều lỗi đánh hỏng.

Thùy Linh duy trì sự chắc chắn, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và dẫn 11-6 khi bước vào giờ nghỉ. Sau đó, tay vợt số một Việt Nam tiếp tục gia tăng cách biệt lên 17-10. Dù Thalita nỗ lực rút ngắn tỷ số, Thùy Linh vẫn giữ được sự bình tĩnh, tận dụng tốt các pha cầu sát lưới để giành chiến thắng 21-15.

Sang game 2, Thùy Linh còn thể hiện sự áp đảo rõ nét hơn. Cô ghi liền 6 điểm đầu tiên, đồng thời khai thác hiệu quả những sai sót của đối thủ. Những pha điều cầu kéo đối phương ra cuối sân, kết hợp bỏ nhỏ và đập chéo sân giúp tay vợt Việt Nam duy trì thế chủ động.

Thùy Linh dẫn 11-4 ở thời điểm nghỉ giữa game và tiếp tục kiểm soát trận đấu. Thalita có thời điểm rút ngắn khoảng cách xuống 10-17, nhưng không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng. Thùy Linh nhanh chóng kết thúc game với chiến thắng 21-10, qua đó giành quyền đi tiếp sau 2 game.

Nguyễn Hải Đăng cũng có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại tay vợt Tajikistan. Ảnh: Hải An

Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng cũng có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại tay vợt Tajikistan Abdurakhimov Odilzhon với tỷ số 2-0 (21-6, 21-6). Hải Đăng hoàn toàn làm chủ thế trận, liên tục tạo khoảng cách lớn và không cho đối thủ có nhiều cơ hội.

Tại vòng tiếp theo, Hải Đăng sẽ đối đầu tay vợt Thái Lan Kunlavut Vitidsarn, thử thách được dự báo khó khăn hơn đáng kể đối với đại diện Việt Nam.

Cặp vận động viên Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh cũng có chiến thắng đầu tay. Ảnh: Hải An

Ở nội dung đôi nam, cặp Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh cũng có chiến thắng 2-0 (21-6, 21-11) trước cặp Singha Gourab và Jaman Ayman Ibn của Bangladesh.

Như vậy, các tay vợt Việt Nam đều giành chiến thắng trong ngày thi đấu 26-9, tạo khởi đầu thuận lợi cho cầu lông Việt Nam tại ASIAD 20.