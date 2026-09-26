Lịch thi đấu Asian Games ngày 26/9: Điền kinh, canoeing tranh huy chương

Theo lịch thi đấu, các vận động viên Việt Nam tham gia tranh tài ở bóng ném, bắn cung, bắn súng, điền kinh, cầu lông, boxing, canoeing và đấu kiếm trong ngày 26/9.

Ở điền kinh, Lê Thị Cẩm Tú thi đấu bán kết 200m nữ, trong khi Hồ Trọng Mạnh Hùng bước vào chung kết nhảy ba bước nam. Canoeing cũng có hai nội dung chung kết đáng chú ý, với Hoàng Thị Hường ở kayak đơn nữ 500m và cặp Hiên Năm-Nguyễn Hồng Thái ở canoe đôi hỗn hợp 500m. Vũ Lê Thiên Hải tranh bán kết kayak đơn nam 500m.

Ở bắn súng, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My dự vòng loại 50m súng trường 3 tư thế nữ, với chung kết diễn ra sau đó trong ngày. Bắn cung bước vào các lượt xếp hạng ở cả cung 1 dây và cung 3 dây nam, nữ.

Cầu lông có Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Hải Đăng thi đấu vòng loại đơn, trong khi Nguyễn Đình Hoàng-Trần Đình Mạnh gặp đôi Bangladesh tại vòng 1/8.

Hà Thị Linh chạm trán võ sĩ Uzbekistan ở hạng 60kg nữ môn boxing. Đội kiếm chém nam Việt Nam gặp Uzbekistan tại vòng 1/8.

Trong môn bóng ném nữ, Việt Nam gặp Hàn Quốc ở vòng loại. Lịch thi đấu có thể được điều chỉnh theo quyết định của Ban tổ chức.