HLV Hudson tuyên bố Việt Nam là ứng viên số 1, nhưng Thái Lan sẽ vô địch

Trước trận ra quân gặp Pakistan, HLV Anthony Hudson cho biết quá trình chuẩn bị của tuyển Thái Lan đang diễn ra thuận lợi. Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh ban huấn luyện muốn tập trung vào kế hoạch dài hạn, không chỉ riêng FIFA ASEAN Cup 2026 mà còn hướng đến Asian Cup và vòng loại World Cup.

“Với tư cách ban huấn luyện, chúng tôi phải nhìn vào sự phát triển của đội tuyển trong dài hạn, không chỉ ở giải đấu này. Chúng tôi còn những mục tiêu như Asian Cup hay vòng loại World Cup. Tuy nhiên, khi đã tham dự giải đấu, chúng tôi phải nghiêm túc và nỗ lực hết sức”, HLV Anthony Hudson chia sẻ.

HLV Anthony Hudson đánh giá cao tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT

Nhà cầm quân người Anh cho rằng lực lượng hiện tại là một trong những đội hình tốt nhất mà ông từng có trong thời gian dẫn dắt Thái Lan. Dù một số cầu thủ vắng mặt vì chấn thương, Hudson vẫn đặt niềm tin vào những nhân tố đang có trong tay.

Ông đồng thời nhấn mạnh Thái Lan dành sự tôn trọng cho tất cả đối thủ và muốn khởi đầu giải đấu bằng màn trình diễn tốt.

HLV Thái Lan đặc biệt đánh giá cao tuyển Việt Nam

Dù trận đấu với Việt Nam diễn ra sau cuộc đối đầu Pakistan, HLV Anthony Hudson dành nhiều thời lượng để nói về thầy trò HLV Kim Sang Sik.

“ Tôi rất tôn trọng Việt Nam và HLV của họ. Họ đã có những màn trình diễn tuyệt vời, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và có phong cách chơi bóng rõ ràng, hiệu quả”, HLV Anthony Hudson nhận xét.

Theo chiến lược gia người Anh, sức mạnh lớn nhất của tuyển Việt Nam nằm ở hệ thống thi đấu thay vì phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể.

“Điểm mạnh của Việt Nam là hệ thống. Họ có tổ chức và tính kỷ luật rất cao, có cách chơi rõ ràng và khả năng chuyển trạng thái mạnh mẽ, nhanh chóng. Họ cũng có nền tảng thể chất tốt. Tôi nghĩ đó mới là sức mạnh của Việt Nam hơn là tập trung vào một cá nhân nào đó”, ông nói.

HLV Anthony Hudson cũng cho rằng Việt Nam là một trong những đội tuyển có khả năng cạnh tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

“Việt Nam vẫn rất mạnh và là một trong những ứng viên của giải đấu. Hai trận gần nhất chúng tôi đối đầu với họ đều diễn ra hấp dẫn, cạnh tranh và họ chơi rất hiệu quả”, HLV Thái Lan chia sẻ.

Ông đồng thời nhắc đến những khó khăn về lực lượng mà cả hai đội có thể phải đối mặt. Thái Lan không có Jonathan Khemdee vì chấn thương, trong khi các đội tuyển tham dự giải cũng đều gặp những vấn đề tương tự.

Thái Lan đặt mục tiêu vô địch

Anthony Hudson khẳng định Thái Lan không muốn chỉ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 để hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu của đội bóng xứ chùa vàng là tiến đến trận đấu cuối cùng và cạnh tranh chức vô địch.

Thái Lan muốn vô địch. Ảnh: FAT

“Chúng tôi cũng muốn giành chức vô địch giải đấu này. Chúng tôi không xem thường bất kỳ đội nào và tôi tin có khoảng 3-4 đội cùng có mục tiêu giống chúng tôi. Với Thái Lan, thành công là giành chức vô địch”, Hudson nói.

HLV Thái Lan đánh giá giải đấu có sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh như Việt Nam, Indonesia, Singapore và Philippines. Vì vậy, ông dự đoán cuộc đua sẽ không đơn giản và nhiều đội có khả năng cạnh tranh danh hiệu.

“Có 4-5 đội có cơ hội vô địch và chúng tôi là một trong số đó. Chúng tôi cũng muốn giành chức vô địch”, ông khẳng định.

Bên cạnh mục tiêu thành tích, Anthony Hudson cũng dành những lời đặc biệt cho các học trò. Nhà cầm quân người Anh cho biết ông từng làm việc với nhiều đội tuyển và CLB trước khi dẫn dắt Thái Lan, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với một số cầu thủ Thái Lan từ trước.

“Tôi đã làm việc với nhiều đội tuyển trước khi đến Thái Lan và từng dẫn dắt CLB ở đây. Vì vậy, tôi khá quen thuộc với các cầu thủ cũng như văn hóa Thái Lan. Nói thật, đây có thể là một trong những nhóm cầu thủ tốt nhất mà tôi từng làm việc cùng. Tôi thực sự yêu quý tất cả và cảm thấy rất vui khi được làm việc với họ”, Hudson chia sẻ.

Tuyển Thái Lan sẽ bắt đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận gặp Pakistan lúc 16h ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Indonesia. Sau đó, đội bóng xứ chùa vàng lần lượt gặp Việt Nam ngày 29/9 và Philippines ngày 2/10.

Theo thể thức, các đội thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu bảng B sẽ giành quyền vào chung kết, trong khi đội xếp thứ hai sẽ tranh hạng ba với đội đứng thứ hai của bảng còn lại vào ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta.