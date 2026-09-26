Lãnh đạo VFF thăm cựu đội trưởng tuyển Việt Nam

Tổng Thư ký VFF, Nguyễn Văn Phú tới thăm hỏi Duy Mạnh. Ảnh: Hương Nguyễn.

Sáng 26/9, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú tới nhà riêng của Đỗ Duy Mạnh tại Hà Nội để thăm hỏi và động viên trung vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội. Duy Mạnh hiện trong quá trình điều trị sau ca phẫu thuật chấn thương.

Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú hỏi thăm tình hình sức khỏe, đồng thời động viên cầu thủ sinh năm 1996 giữ tinh thần lạc quan, tuân thủ hướng dẫn của đội ngũ y tế và kiên trì tập phục hồi. Đại diện VFF khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để Duy Mạnh điều trị và phục hồi. Ông cũng chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới cựu đội trưởng tuyển Việt Nam.

Duy Mạnh cảm ơn sự quan tâm của Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú và VFF. Trung vệ này cho biết sẽ tập trung điều trị, nỗ lực phục hồi và hướng tới ngày trở lại sân cỏ.

Chấn thương của Duy Mạnh tái phát từ cuối mùa giải trước, khiến anh phải nghỉ thi đấu từ cuối tháng 4/2026. Đến tháng 6, HLV Kim Sang-sik vẫn triệu tập Duy Mạnh chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 và đưa anh sang Hàn Quốc tập huấn.

Tuy nhiên, trung vệ của CLB Hà Nội không đảm bảo thể trạng để tập luyện và thi đấu. Ban huấn luyện sau đó tạo điều kiện để anh trở về CLB, tiếp tục quá trình điều trị. Đầu tháng 9, Duy Mạnh sang Mỹ phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thành công, nhưng cầu thủ này được dự kiến cần 6-9 tháng để hồi phục trước khi có thể trở lại thi đấu đỉnh cao.

Trong thời gian tới, trung vệ sinh năm 1996 sẽ tập trung hoàn toàn cho quá trình phục hồi, với mục tiêu sớm trở lại sân cỏ.