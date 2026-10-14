Trực tiếp Man City vs PSG

Cuộc đối đầu đáng chờ đợi.

Man City tiếp đón PSG tại trong bối cảnh cả hai đội đều sở hữu hàng công đáng gờm. Đội chủ sân Etihad có điểm tựa phong độ và thành tích đối đầu, nhưng PSG cũng mang đến chuỗi 11 trận bất bại tại đấu trường châu Âu.

Man City bước vào trận đại chiến với sự tự tin sau chiến thắng 3-0 trước Liverpool ngay tại Anfield. Đội bóng của HLV Enzo Maresca duy trì phong độ ấn tượng, với 8 chiến thắng trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa theo thống kê được cung cấp. Hàng công ghi 23 bàn, trong khi hàng thủ có 5 trận giữ sạch lưới.

Chiến thắng trước Liverpool giúp Man City tạm gạt sang bên những ồn ào liên quan đến vụ việc tài chính trong giai đoạn 2009-2018. Tuy nhiên, thử thách lần này khó khăn hơn nhiều khi PSG đang dần lấy lại nhịp độ dưới thời Luis Enrique.

Nhà đương kim vô địch châu Âu khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 6-1 trước Slovan Bratislava. Ousmane Dembele gây ấn tượng mạnh khi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trên hàng công. Sau giai đoạn đầu Ligue 1 thiếu ổn định, PSG thắng liên tiếp Brest, Marseille và Le Mans, qua đó có sự chuẩn bị tốt cho chuyến hành quân đến Manchester.

Về lực lượng, Man City đón Phil Foden trở lại sau án treo giò ở giải quốc nội. Jeremy Doku cũng có cơ hội đá chính sau màn trình diễn nổi bật trước Liverpool với một bàn thắng và một kiến tạo. Trên hàng công, Erling Haaland là niềm hy vọng lớn nhất. Tiền đạo người Na Uy ghi 36 bàn sau 40 lần ra sân tại Champions League cho Man City. Nếu lập công, Haaland sẽ độc chiếm kỷ lục ghi bàn cho đội bóng Anh tại giải đấu này.

Ở tuyến giữa, Elliot Anderson được kỳ vọng tiếp tục đảm nhiệm vai trò quan trọng bên cạnh Enzo Fernandez, trong khi Rayan Cherki cung cấp khả năng sáng tạo. Đáng chú ý, thủ môn Gianluigi Donnarumma sẽ có dịp đối đầu đội bóng cũ PSG.

Dembele là ngòi nổ mà Man City phải dè chừng.

Phía bên kia chiến tuyến, Dembele và hậu vệ Nuno Mendes được kỳ vọng trở lại đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ngơi. Tuyến giữa PSG tiếp tục đặt niềm tin vào Vitinha nhờ khả năng chuyền bóng, xuyên phá các tuyến phòng ngự và thu hồi bóng. Khvicha Kvaratskhelia cũng là phương án nguy hiểm trong những tình huống tấn công trực diện.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng nhẹ về Man City. Sau 8 lần chạm trán, đại diện nước Anh thắng 4, hòa 2 và thua 2. Đặc biệt, họ bất bại trong cả 4 lần tiếp PSG tại Etihad, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Dù vậy, PSG có cơ sở để tự tin sau khi thắng Man City 4-2 ở lần gặp gần nhất tại Champions League mùa 2024/25. Đội bóng Pháp cũng đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại tại giải đấu, gồm 7 chiến thắng và 4 trận hòa.

Man City có lợi thế sân nhà cùng phong độ cao, nhưng PSG đủ sức tạo ra khác biệt nếu Dembele và các đồng đội phát huy hiệu quả trước hàng thủ chơi chắc chắn của đội chủ sân Etihad.