Giá vàng hôm nay (15-10): Lao dốc

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 139,8 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng giá bán ra so với sáng qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 15-10 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đồng loạt giảm mạnh ở các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 143 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, 2 thương hiệu SJC và PNJ cùng giao dịch ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.105,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 14-10, đánh dấu phiên đi xuống thứ ba liên tiếp sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Áp lực lên kim loại quý gia tăng khi chỉ số USD tăng 0,4%, cùng với đà đi lên của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm.

Báo cáo mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,6% trong tháng 9, cao hơn mức 0,4% của tháng trước. Sau khi số liệu được công bố, xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 10 tăng từ 22% lên khoảng 44%.

Tuy nhiên, các nhà phân tích hàng hóa dự đoán mức hỗ trợ sẽ tiếp tục giữ vững ở mức 4.000 USD/ounce, vì Cục Dự trữ Liên bang khó có khả năng tăng lãi suất chỉ một tuần trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Trong một bản ghi chú hôm thứ Tư, Ryan McKay, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities, lưu ý rằng việc vàng không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce đã khiến các nhà quản lý quỹ đầu cơ thanh lý các vị thế mua dài hạn của họ, trong khi số liệu lạm phát đáng thất vọng càng làm trầm trọng thêm tình hình.

“Việc bán tháo có hệ thống này vẫn là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng đáng kể đến giá kim loại quý trên thị trường”, ông nói.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các trụ cột khác của thị trường vàng vẫn vững mạnh và sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng ở mức 4.000 USD/ounce, mức giá đã trở thành một điểm mấu chốt kỹ thuật quan trọng.

“Bên cạnh việc giá cả tăng cao trong ngắn hạn và hoạt động bán ra có hệ thống, các vị thế đầu tư tùy ý ở quy mô vĩ mô vẫn ở mức cao, trong khi dòng vốn chảy vào ETF và nhu cầu từ ngân hàng trung ương cũng vẫn mạnh mẽ. Những dòng vốn này cuối cùng đã hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng, và chúng tôi kỳ vọng những dòng vốn này sẽ tiếp tục mạnh mẽ, đặc biệt là trong vùng giá 4.000-4.100 USD/ounce”, ông nói.

Các nhà kinh tế và phân tích nhận định rằng câu hỏi quan trọng đối với thị trường là liệu lạm phát có đủ nghiêm trọng để buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải tăng lãi suất vào cuối tháng này hay không. Theo truyền thống, để tránh bị coi là thiên vị chính trị, Fed thường không thay đổi lãi suất ngay trước các cuộc bầu cử.

Các nhà phân tích trái phiếu tại TD Securities không kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng này; tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là giá vàng sẽ phục hồi mạnh trong thời gian ngắn.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường chính tại FxPro, cho biết ông dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục dao động giữa mức hỗ trợ 4.050 USD/ounce và mức kháng cự 4.200 USD/ounce.

“Giá dầu cao, lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la Mỹ mạnh đang gây áp lực lên kim loại quý. Đồng thời, nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và việc các ngân hàng trung ương mua vào vàng thỏi đang ngăn chặn sự sụp đổ của nó”, ông nói.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các nhà đầu tư cần chú ý đến những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh trong phiên giao dịch đêm thứ Năm, khi ông dự kiến tham gia cuộc trò chuyện thân mật trong khuôn khổ các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Bangkok.

Ông Kuptsikevich cho biết: “Trong bối cảnh chỉ số CPI tăng nhanh, những phát ngôn cứng rắn từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang có thể đẩy giá xuống dưới 4.000 USD/ounce”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết ông không kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất trong tháng 10; tuy nhiên, ông nói thêm rằng ủy ban này đang phải đối mặt với một lộ trình rất hẹp.

“Đối với vàng, thách thức trước mắt vẫn là sự kết hợp giữa lợi suất thực tăng, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ, ngay cả khi nhu cầu đầu tư dài hạn tiếp tục hỗ trợ thị trường”, ông nói.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,040 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,103 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,818 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,754 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,822 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 59,19 USD/ounce, giảm 0,97 USD/ounce.