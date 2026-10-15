Bóng đá Việt Nam và khoảng cách ở sân chơi châu lục

Rất gần mà lại rất xa

Tại lượt trận thứ hai vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27, CAHN để thua Kashima Antlers 0-1 trên sân Hàng Đẫy tối 13/10. Một ngày sau, Thể Công Viettel cũng nhận thất bại với tỷ số tương tự trước Persib Bandung ở lượt trận thứ hai bảng E AFC Champions League Two. Cả hai đội đều có những thời điểm tạo được cơ hội, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng để giành điểm. Khoảng cách từ có điểm đến “trắng tay” với các đại diện Việt Nam trong các trận đấu trên tưởng như rất gần, nhưng nếu phân tích kỹ các dữ liệu thì lại không như vậy.

CAHN để thua tối thiểu trước đại diện Nhật Bản trong trận đấu tối 13/10.

Trận đấu của CAHN là ví dụ rõ nét. Đội bóng của HLV Mano Polking tung ra 17 cú sút, so với 10 của Kashima Antlers, trong khi khả năng kiểm soát bóng của hai đội tương đối cân bằng. Tuy nhiên, số lần dứt điểm không giúp CAHN tạo ra lợi thế trên bảng tỷ số. Nguyễn Đình Bắc từng có cơ hội trong hiệp 1 nhưng bị hậu vệ đối phương cản phá, còn cú cứa lòng của Leo Artur ở phút 83 không thắng được thủ môn Tomoki Hayakawa.

Bước ngoặt xuất hiện đầu hiệp 2, khi Kashima Antlers đưa tiền vệ Gaku Shibasaki vào sân. Cầu thủ từng có thời gian thi đấu tại các giải vô địch và hạng Nhất Tây Ban Nha, đồng thời có 60 lần khoác áo đội tuyển Nhật Bản, giúp đội khách cải thiện khả năng kiểm soát tuyến giữa. Đại diện Nhật Bản gia tăng sức ép, khiến các cầu thủ CAHN nhiều lần chuyền sai ở phần sân nhà. Tình huống Adou Minh phản lưới nhà cũng đến trong một pha tấn công của đội khách.

Cần chú ý rằng Kashima Antlers là đội bóng có bề dày kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. Đội bóng Nhật Bản từng vô địch AFC Champions League năm 2018 và nhiều lần đăng quang giải vô địch quốc gia. Trước khi gặp CAHN, Kashima Antlers từng thắng Newcastle Jets 7-1 ở lượt ra quân tại đấu trường châu lục và đánh bại Gamba Osaka 2-0 tại giải quốc nội. Cần nhớ, Gamba Osaka chính là đội đã thắng CAHN 4-1 ở trận mở màn AFC Champions League Elite 2026/27. Những kết quả này cho thấy đại diện Việt Nam đã so tài cùng một đối thủ có nền tảng thi đấu quốc tế đáng nể.

CAHN đã tạo được nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng không thể chuyển hoá thành bàn thắng.

Sau trận đấu, HLV Mano Polking chỉ ra khoảng thời gian khiến CAHN đánh mất cơ hội giành điểm. Nhà cầm quân người Brazil cho biết đội bóng “mất bóng 8 lần trong 15 phút đầu hiệp hai”, từ những đường chuyền đơn giản ở khoảng cách chỉ 2-3m. Theo ông, vấn đề không nằm ở thể lực mà ở sự thiếu tập trung và bình tĩnh trong xử lý bóng. Nếu trong hiệp 1, CAHN vẫn đưa bóng lên được trước sức ép của đối thủ, thì đầu hiệp 2, những sai sót liên tiếp khiến đội bóng đánh mất thế trận.

HLV Polking cũng thừa nhận các thống kê sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu CAHN không giành được điểm số. Trong khoảng 20 phút cuối, đội bóng chơi khởi sắc, giành lại thế trận và gây sức ép lên phần sân Kashima, nhưng không thể tìm bàn gỡ. Phát biểu của nhà cầm quân này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở tình huống phản lưới nhà mà còn ở khả năng duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu. Khi đối thủ tăng tốc, những đường chuyền thiếu chính xác có thể nhanh chóng tạo ra nguy cơ trước khung thành.

Nếu trận thua của CAHN cho thấy khó khăn trong việc duy trì chất lượng xử lý bóng dưới sức ép, thất bại của Thể Công Viettel trước Persib Bandung lại đặt ra vấn đề về sai sót ở thời điểm quyết định và khả năng phản ứng khi bị dẫn bàn.

Đội bóng của HLV Velizar Popov duy trì hệ thống phòng ngự tương đối chắc chắn trong phần lớn hiệp 1, hạn chế nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà. Tuy nhiên, khi hiệp đấu đầu tiên tưởng như khép lại với tỷ số hòa 0-0, Thể Công Viettel để đối phương được hưởng phạt đền. Mariano Peralta Bauer thực hiện thành công ở phút 45, đưa Persib vượt lên.

Đại diện Việt Nam vẫn thiếu một chút sắc bén trong các tình huống quyết định.

Sau giờ nghỉ, Thể Công Viettel nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng gặp thêm bất lợi khi Paulinho nhận thẻ đỏ ở phút 68. Việc chơi thiếu người khiến các phương án tấn công bị hạn chế, trong khi Persib có điều kiện bảo vệ lợi thế. Đội chủ nhà cũng kết thúc trận đấu với 10 cầu thủ sau khi Marc Klok bị truất quyền thi đấu, nhưng Thể Công Viettel không thể tận dụng những phút cuối để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

HLV Velizar Popov ghi nhận nỗ lực của các học trò, song thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân khiến đội bóng trắng tay. Ông cho biết: “Trong trận đấu này, chúng tôi đã mắc sai lầm ở những thời điểm quan trọng, khiến đội bóng rơi vào thế khó. Sau khi để thủng lưới, việc tìm đường trở lại trận đấu trở nên rất khó khăn”. Nhà cầm quân người Bulgaria cũng nhấn mạnh Thể Công Viettel đã tạo ra một số cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công.

Nhận định của hai HLV cho thấy các đội còn gặp khó khăn trong tổ chức lối chơi và duy trì sự chính xác ở những thời điểm quyết định. CAHN đánh mất thế trận khi đối thủ gia tăng sức ép, còn Thể Công Viettel không thể tìm bàn gỡ sau khi để thủng lưới. Đây là những vấn đề cụ thể cần được nhìn nhận từ hai trận đấu, thay vì chỉ dừng lại ở kết quả thua với cách biệt tối thiểu.

Thể Công Viettel (áo đỏ) nhận thất bại trong chuyến làm khách tại Indonesia. Ảnh: Viettel FC

Khoảng cách không chỉ nằm ở tỷ số

Từ hai thất bại, có thể đặt ra câu hỏi lớn hơn về năng lực cạnh tranh của các CLB Việt Nam ở đấu trường châu lục. Điều đáng chú ý không phải là CAHN hay Thể Công Viettel có những thời điểm chơi tốt hay không, mà là liệu các đội bóng có thể duy trì chất lượng chuyên môn khi đối thủ tăng sức ép và trận đấu bước vào những thời khắc quyết định.

Trường hợp CAHN cho thấy việc tạo ra nhiều cú sút chưa đủ bảo đảm hiệu quả tấn công. Đội bóng cần nâng cao chất lượng các pha xử lý cuối cùng, đồng thời hạn chế những đường chuyền sai khi triển khai bóng từ phần sân nhà. Với Thể Công Viettel, bài toán nằm ở việc tránh những sai sót có thể làm thay đổi cục diện và tìm phương án tấn công hiệu quả hơn khi bị dẫn bàn. Hai trường hợp khác nhau nhưng cùng đặt ra yêu cầu về khả năng ra quyết định chính xác dưới áp lực.

HLV Popov đã chỉ ra nhiều sai lầm mà các học trò đã mắc phải trong chuyến làm khách tại xứ vạn đảo.

Ở cấp độ châu lục, năng lực cạnh tranh không chỉ được quyết định bởi chất lượng cá nhân hay cách tổ chức chiến thuật. Khả năng thoát pressing, giữ cự ly đội hình, chuyển trạng thái và điều chỉnh phương án khi đối thủ thay đổi cách chơi đều có thể tác động trực tiếp đến kết quả. Những yếu tố này đòi hỏi cầu thủ duy trì sự tập trung, phối hợp chính xác và thích ứng nhanh trong suốt trận đấu.

Tuy nhiên, cũng cần thận trọng khi đánh giá khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và châu Á chỉ từ hai trận đấu. CAHN thi đấu tại AFC Champions League Elite, còn Thể Công Viettel góp mặt ở AFC Champions League Two; đối thủ, bối cảnh và yêu cầu chuyên môn của hai giải đấu không hoàn toàn giống nhau. Hai thất bại là dữ liệu đáng chú ý về năng lực của các đại diện Việt Nam, nhưng chưa đủ để đưa ra kết luận toàn diện về trình độ của cả nền bóng đá.

Để đánh giá sâu hơn, cần xem xét kết quả thi đấu trong mối liên hệ với chất lượng giải quốc nội, chiều sâu đội hình, khả năng phát triển cầu thủ, thể lực và kinh nghiệm quốc tế. Đây là những yếu tố cần được theo dõi qua nhiều mùa giải và nhiều đối thủ. Dù vậy, những vấn đề mà HLV Polking và HLV Popov chỉ ra vẫn là cơ sở thực tế để các CLB rà soát quá trình chuẩn bị, cách tổ chức lối chơi và khả năng xử lý ở thời điểm quyết định.

Thể Công Viettel cũng có những phút thi đấu thăng hoa trước Persib Bandung nhưng không thể chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng. Ảnh: Viettel FC

Trước mắt, CAHN cần cải thiện khả năng giữ bóng khi chịu sức ép, duy trì sự bình tĩnh và nâng cao hiệu quả dứt điểm. Thể Công Viettel cần hạn chế sai sót ở những tình huống then chốt, đồng thời tìm cách tổ chức tấn công hiệu quả hơn khi rơi vào thế bất lợi. Về dài hạn, việc nâng cao chất lượng đội hình, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và tạo dựng môi trường cạnh tranh có chất lượng là những yếu tố cần được quan tâm.

Khoảng cách với bóng đá châu lục không phải rào cản bất biến, nhưng cũng không thể thu hẹp chỉ bằng quyết tâm hay những thời điểm chơi tốt. Hai thất bại trước Kashima Antlers và Persib Bandung là lời nhắc nhở rằng muốn nâng cao năng lực cạnh tranh ở sân chơi châu lục, bóng đá Việt Nam cần tiếp tục cải thiện từ những chi tiết cụ thể trên sân đến quá trình phát triển năng lực của các CLB.