Champions League: PSG hạ Man City, Real Madrid ngược dòng ngoạn mục tại Rome

Các cầu thủ PSG ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City. (Ảnh: PSG.fr)

Tâm điểm lượt trận thứ hai giai đoạn phân hạng diễn ra tại Etihad. Trong đó, đương kim vô địch Paris Saint-Germain nhập cuộc áp đảo và chỉ cần hơn nửa giờ để tạo cách biệt ba bàn. Désiré Doué và Ousmane Dembélé liên tiếp lập công trong khoảng chưa đầy hai phút, trước khi Vitinha nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 32.

Manchester City vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Erling Haaland đánh đầu rút ngắn tỷ số ở phút 53, qua đó trở thành cầu thủ đạt cột mốc 60 bàn nhanh nhất lịch sử Champions League, chỉ sau 60 trận.

Tuy nhiên, Maghnes Akliouche nhanh chóng tái lập khoảng cách cho PSG bằng cú sút xa đẹp mắt. Haaland ghi thêm một bàn ở phút 75, nhưng đội chủ nhà không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng; Gianluigi Donnarumma còn cản phá quả phạt đền của Ferran Torres. PSG khép lại trận đấu với chiến thắng 4-2.

Tại Rome, Real Madrid tạo nên màn ngược dòng đáng chú ý nhất trong ngày. Roma dẫn 3-1 sau 58 phút nhờ bàn mở tỷ số của Marten de Roon cùng cú đúp của Donyell Malen, xen giữa là bàn gỡ của Kylian Mbappé.

Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha ghi liền ba bàn trong những phút cuối: Carlos Espí rút ngắn tỷ số ở phút 83, Endrick gỡ hòa ba phút sau, trước khi Roma Antonio Rudiger ghi bàn quyết định ở phút 90, ấn định chiến thắng 4-3.

Liverpool cũng tạo ra cơn mưa bàn thắng trong chuyến làm khách tại Áo. Bradley Barcola lập hat-trick đầu tiên cho đội bóng mới, góp công lớn vào chiến thắng 6-3 trước LASK. Ronald Araújo, Jeremie Frimpong và Lewis Koumas ghi ba bàn còn lại, giúp Liverpool nhanh chóng tìm lại niềm vui sau thất bại 0-3 trước Manchester City tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước.

Aston Villa có chiến thắng đậm nhất trong ngày khi đánh bại Fenerbahce 6-0. Nicolas Jackson và Ross Barkley cùng lập cú đúp, trong khi Johan Manzambi và Tammy Abraham ghi hai bàn còn lại.

Một bất ngờ khác đến tại Na Uy, nơi Bodo/Glimt đánh bại Borussia Dortmund 1-0. Feyenoord vượt qua Como 3-2, Shakhtar Donetsk thắng AEK Athens 3-1, Real Betis hạ Porto 3-2, còn Stuttgart thắng Slovan Bratislava 3-0.

Đêm thi đấu cũng đánh dấu kết quả đáng thất vọng của bóng đá Italia khi cả bốn đại diện Serie A đều thất bại ở lượt trận này. Roma và Como thua trong loạt trận mới nhất, sau khi Inter Milan và Napoli đều trắng tay một ngày trước đó. Đây là lần đầu tiên bốn câu lạc bộ Serie A cùng thua trong một lượt đấu Champions League.