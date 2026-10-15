Hơn 200 vận động viên tham gia hội thao truyền thống Đảng bộ xã Cam Lâm

Ngày 15-10, Đảng ủy xã Cam Lâm tổ chức Hội thao truyền thống năm 2026. Hội thao có sự tham gia của hơn 200 vận động viên, thuộc 10 đội đến từ các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn xã. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm: Bóng bàn, pickleball, sút cầu môn, nhảy bao bố, kéo co.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đội có thành tích xuất sắc tại hội thao.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì và đồng giải ba cho các vận động viên đạt thành tích cao ở từng các nội dung thi đấu; cùng các giải toàn đoàn.

Hội thao góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong cán bộ, đảng viên; tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các chi, đảng bộ tại địa phương.