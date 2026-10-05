Vietnam Elevator Expo 2026: Kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy công nghệ ngành thang máy

Nhiều công nghệ tiên tiến được trưng bày tại triền lãm

Triển lãm Quốc tế Thang máy Việt Nam (Vietnam Elevator Expo 2026) sẽ diễn ra từ ngày 3-5/12/2026 tại Nhà B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Thang máy – Nhịp điệu của kiến trúc hiện đại” sẽ tạo không gian giới thiệu sản phẩm, trao đổi công nghệ và kết nối kinh doanh dành cho doanh nghiệp thang máy, thang cuốn trong nước và quốc tế.

Sự kiện do Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) và Công ty Vinexad đồng tổ chức, Vietnam Elevator Expo là triển lãm quốc tế chuyên ngành được tổ chức thường niên tại Việt Nam, hướng tới thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, phát triển công nghệ và nâng cao năng lực của ngành thang máy trong nước.

Theo đại diện Công ty Vinexad, Vietnam Elevator Expo 2026 sẽ tập trung giới thiệu các nhóm sản phẩm, thiết bị và giải pháp phục vụ nhiều khâu trong chuỗi cung ứng từ sản xuất, cung ứng linh kiện đến thiết kế, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo trì và bảo dưỡng thang máy – thang cuốn.

Các nhóm ngành hàng trưng bày gồm thang máy và thang cuốn; trong đó, có thang máy chở người, thang máy chở hàng, thang máy gia đình và thang cuốn. Linh kiện, thiết bị và phụ tùng thang máy gồm hệ thống điều khiển, biến tần, cảm biến, bảng điều khiển, nút bấm; cáp thép, dây đai, ray dẫn hướng, puly; cabin, cửa tầng, cửa cabin và phụ kiện. Thiết bị an toàn sẽ có bộ hãm an toàn, bộ giới hạn tốc độ, giảm chấn và thiết bị cứu hộ. Ngoài ra, nhóm vật liệu và giải pháp hoàn thiện là các mặt hàng thép, nhôm, kính, sơn phủ, vật liệu cách âm – cách nhiệt; giải pháp chiếu sáng, thông gió, điều hòa, âm thanh và trang trí cabin. Công nghệ và giải pháp vận hành: ứng dụng IoT, AI, giám sát và bảo trì từ xa, kết nối hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) và giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Đối với các công ty thang máy tại Việt Nam, triển lãm là cơ hội gặp trực tiếp nhà sản xuất và nhà cung cấp linh kiện thang máy, tìm hiểu thông số kỹ thuật, so sánh giải pháp và trao đổi phương án hợp tác. Các doanh nghiệp cung ứng cũng có điều kiện giới thiệu năng lực, tiếp cận khách hàng chuyên ngành và phát triển mạng lưới phân phối.

Triển lãm thang máy thu hút đông đảo doanh nghiệp và khách tham quan

Đại điện Công ty Vinexad cho biết: Chủ đề “Thang máy – Nhịp điệu của kiến trúc hiện đại” nhấn mạnh vai trò của thang máy trong tổ chức giao thông, kết nối không gian và tạo trải nghiệm sử dụng tại các công trình. Bên cạnh yêu cầu về an toàn và hiệu quả vận hành, sự kiện hướng tới trao đổi về tính tiện nghi, thẩm mỹ và sự hài hòa giữa thiết bị thang máy với thiết kế kiến trúc. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trong ngành làm việc với kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu và chủ đầu tư về các giải pháp phù hợp với nhà ở, công trình thương mại và những dự án có yêu cầu riêng về thiết kế.

Việc kết nối các nhóm chuyên môn tại cùng một không gian triển lãm giúp mở rộng trao đổi từ lựa chọn thiết bị, thiết kế cabin đến lắp đặt, bảo trì và quản lý vận hành trong suốt quá trình sử dụng. Những chia sẻ của doanh nghiệp tham gia Vietnam Elevator Expo tại Hà Nội năm 2026 cho thấy giá trị của việc gặp gỡ trực tiếp khách hàng và đối tác trong một sự kiện chuyên ngành.

Đại diện RND Lâm Anh, doanh nghiệp giới thiệu giải pháp kiểm soát ra vào theo tầng, liên lạc cứu hộ và nền tảng IoT để theo dõi, quản lý nhiều thang máy tập trung chia sẻ: Tham gia triển lãm là một bước tiến quan trọng bởi tại đây, RND Lâm Anh đã kết nối với các doanh nghiệp thang máy và đơn vị quản lý công trình, đồng thời mở ra những cuộc trao đổi để tiến tới hợp tác triển khai giải pháp IoT. Các giải pháp của doanh nghiệp hướng tới hỗ trợ vận hành thang máy an toàn và thông minh hơn, giúp ban quản lý cùng đội ngũ kỹ thuật sớm nhận thông tin về những tình huống bất thường trong cabin để có phương án xử lý.

Ở nhóm thang máy gia đình, ông AJ Tian – Giám đốc điều hành United Elite Partners Company, đơn vị giới thiệu thương hiệu Heeidung Lift cho biết: Doanh nghiệp mang đến dòng thang máy trục vít có thể tùy chỉnh kích thước, phù hợp với biệt thự và nhà ở có không gian lắp đặt hạn chế. Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, là thị trường doanh nghiệp mong muốn phát triển thông qua các đối tác phân phối địa phương.

“Ngay trong hai ngày đầu triển lãm, chúng tôi đã trao đổi với hơn 6 nhà phân phối tiềm năng và gặp nhiều khách tham quan đang tìm giải pháp thang máy cho ngôi nhà của mình. Đó là tín hiệu rất tích cực trong lần đầu Heeidung Lift tham gia triển lãm tại Hà Nội”, ông AJ Tian bày tỏ.

Cơ hội để doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác kinh doanh

Những trải nghiệm tại kỳ Hà Nội phản ánh cơ hội kết nối mà triển lãm mang lại cho cả doanh nghiệp cung cấp công nghệ và doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, đối tác phân phối.

Vietnam Elevator Expo 2026 tại TP. Hồ Chí Minh hướng tới các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, doanh nghiệp lắp đặt và bảo trì thang máy – thang cuốn; nhà cung cấp linh kiện, thiết bị điều khiển và thiết bị an toàn. Sự kiện đồng thời dành cho đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu cơ điện, chủ đầu tư bất động sản, đơn vị quản lý tòa nhà, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại, cơ sở đào tạo và các tổ chức chuyên môn quan tâm tới ngành thang máy Việt Nam.

Thông qua hoạt động trưng bày và trao đổi trực tiếp, doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn cung, giới thiệu sản phẩm, cập nhật giải pháp kỹ thuật và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước, quốc tế.