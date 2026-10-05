Ý nghĩa từ cuộc thi 'Sáng kiến, sáng tạo đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí' năm 2026

Đây là hoạt động chuyên môn trọng tâm nhằm triển khai Kế hoạch số 1391-KH/CQB ngày 27-7-2026, hướng tới tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần dấn thân, trí tuệ và khát vọng cống hiến trong đội ngũ người làm báo, đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cuộc thi Nguyễn Thành Lợi; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Cơ quan, Thư ký Liên Chi hội Nhà báo, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Nguyễn Minh Đức; cùng các thành viên Hội đồng Chung khảo, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận, Liên Chi hội Nhà báo, các phòng, trung tâm và các tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến lọt vào vòng Chung khảo.

Các thành viên Hội đồng Chung khảo và các tác giả, nhóm tác giả tham dự chương trình. Ảnh: Ngọc Tú

Phát huy trí tuệ và khát vọng cống hiến

Sau gần hai tháng phát động, cuộc thi nhận được 25 sáng kiến của 7 đơn vị. Qua vòng sơ khảo, 15 sáng kiến, giải pháp tiêu biểu được lựa chọn vào vòng Chung khảo. Các đề tài bao quát nhiều lĩnh vực của hoạt động báo chí hiện đại, từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo tăng cường (AR), xây dựng tòa soạn hội tụ, sản xuất podcast, phát triển kinh tế báo chí số đến tối ưu quy trình nghiệp vụ, hạ tầng kỹ thuật và công tác quản trị.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cuộc thi Nguyễn Thành Lợi phát biểu khai mạc vòng Chung khảo cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cuộc thi Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của cuộc thi không phải là tìm kiếm những công trình nghiên cứu lý thuyết nằm trên giấy, mà hướng tới những giải pháp có khả năng ứng dụng, trực tiếp tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoạt động của cơ quan.

Từ sản xuất nội dung, tinh gọn quy trình kiểm duyệt, tối ưu hạ tầng kỹ thuật đến phát triển kinh tế báo chí và xây dựng hệ sinh thái số, mỗi sáng kiến được kỳ vọng trở thành một lời giải cụ thể cho yêu cầu đổi mới.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Lợi, cuộc thi không chỉ là sân chơi gắn kết cán bộ, người lao động toàn đơn vị mà còn là đòn bẩy thúc đẩy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân”, xây dựng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trở thành cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Công nghệ mở thêm không gian sáng tạo

Mở đầu vòng Chung khảo, tác giả Nguyễn Hà Đảm, Phòng Kỹ thuật - Công nghệ, trình bày sáng kiến “Xây dựng phần mềm truyền, nhận tín hiệu media qua mạng theo các giao thức IP (IP Media Transport Software v1.0)”.

Tác giả Nguyễn Hà Đảm, Phòng Kỹ thuật - Công nghệ trình bày sáng kiến. Ảnh: Ngọc Tú

Tại phần phản biện, Hội đồng Chung khảo đánh giá cao hướng tiếp cận làm chủ công nghệ, chuẩn hóa quy trình và giảm chi phí đầu tư, nâng cấp, tùy chỉnh phần mềm.

Đại diện nhóm tác giả trình bày sáng kiến “Xây dựng format phim tài liệu đa nền tảng "Hà Nội, cảm ơn" và sáng kiến "Xây dựng mô hình xưởng phim tài liệu Hà Nội”. Ảnh: Ngọc Tú

Ở lĩnh vực sản xuất nội dung, sáng kiến “Xây dựng format phim tài liệu đa nền tảng "Hà Nội, cảm ơn" cũng nhận được sự quan tâm của Hội đồng. Đề án hướng tới khai thác những câu chuyện về Hà Nội theo hướng đồng bộ giữa truyền hình và báo điện tử, mở rộng khả năng phát triển thành các chuyên đề, phiên bản dành cho khán giả nước ngoài.

Một trong những sáng kiến được chú ý tại vòng Chung khảo là “Đổi mới format chương trình “Cuộc sống thành thị” theo phong cách phim tài liệu trực tiếp, phản ánh đa chiều đời sống đô thị Thủ đô” của nhóm tác giả Phòng Chuyên đề.

Đại diện nhóm tác giả trình bày sáng kiến “Đổi mới format chương trình “Cuộc sống thành thị”. Ảnh: Ngọc Tú

Nếu như cách làm truyền thống chủ yếu dựa vào không gian trường quay, format mới chuyển mạnh sang hiện trường, đưa những câu chuyện “người thực, việc thực” của đô thị và khu vực nông thôn mới vào chương trình, đưa hơi thở cuộc sống đến gần hơn với khán giả.

Tác giả Dương Công Thọ trình bày sáng kiến “Ứng dụng "Du lịch Hà Nội" - Nền tảng thông tin du lịch số tích hợp nội dung báo chí đa phương tiện của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tú

Cùng với đó, các sáng kiến về công nghiệp văn hóa và ứng dụng “Du lịch Hà Nội” hướng tới xây dựng sản phẩm báo chí số đa phương tiện, vừa quảng bá văn hóa Thủ đô, vừa mở rộng dư địa phát triển kinh tế báo chí.

Tác giả Đoàn Anh Tuấn trình bày đề án “Đổi mới tuyên truyền về công nghiệp văn hóa trên Báo điện tử Hànộimới”. Ảnh: Ngọc Tú

Tiêu biểu là đề án “Đổi mới tuyên truyền về công nghiệp văn hóa trên Báo điện tử Hànộimới” của tác giả Đoàn Anh Tuấn (Phòng Thời sự) và “Ứng dụng Du lịch Hà Nội - Nền tảng thông tin du lịch số tích hợp nội dung báo chí đa phương tiện của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội” của tác giả Dương Công Thọ (Phòng Biên tập đa phương tiện).

Tác giả Đào Thanh Hoàn trình bày sáng kiến tại vòng Chung khảo. Ảnh: Ngọc Tú

Với tinh thần làm việc khách quan, công tâm, trách nhiệm, vòng Chung khảo diễn ra trong không khí sôi nổi, các đề án được trình bày có nhiều điểm mới, đột phá.

Theo Ban Tổ chức, cơ cấu giải thưởng năm nay bao gồm: 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được vinh danh tại Lễ trao giải diễn ra vào tối 9-10, lồng ghép trong đêm Gala Dinner chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Danh sách 15 sáng kiến vào vòng Chung khảo cuộc thi: 1. Phòng Kỹ thuật – Công nghệ (2 sáng kiến) - “Xây dựng phần mềm truyền, nhận tín hiệu media qua mạng theo các giao thức IP” (IP Media Transport Software v1.0)” (tác giả Nguyễn Hà Đảm) - “Nghiên cứu, hoàn thiện và mở rộng hệ thống quản lý, điều phối quy trình hậu kỳ video tích hợp AI và kiểm soát chất lượng tự động Video Workflow” (tác giả Lê Đức Ngọc) 2. Phòng Thời sự (4 sáng kiến) - “Đổi mới tuyên truyền về công nghiệp văn hóa trên Báo điện tử Hà Nội Mới” (tác giả Đoàn Anh Tuấn) - “Hà Nội Global Desk – Mô hình sản xuất và tăng trưởng công chúng cho nội dung đối ngoại đa nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo” (tác giả Trịnh Thị Thanh Vân); - "Đổi mới và mở rộng mô hình truyền thông chính sách đa nền tảng gắn với kinh tế báo chí từ thực tiễn tuyên truyền về xây dựng Luật Thủ đô" (tác giả Đỗ Thị Phương Hoa) - "Phát triển hệ sinh thái thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ trên nền tảng số" (nhóm tác giả Tạ Thị Thu Giang, Nguyễn Trung Hoàng Nam). 3. Phòng Chuyên đề (3 sáng kiến) - "Xây dựng format phim tài liệu đa nền tảng “Hà Nội, cảm ơn”" (nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Dung, Nguyễn Thu Hương) - “Xây dựng mô hình xưởng phim tài liệu Hà Nội” (nhóm tác giả Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Hương Dung) - “Đổi mới format chương trình “Cuộc sống thành thị” theo phong cách phim tài liệu trực tiếp, phản ánh đa chiều đời sống đô thị Thủ đô” (nhóm tác giả Tống Thị Lan Anh, Phạm Thị Kim Oanh, Trần Kim Thanh, Thái Thị Thu Hằng). 4. Phòng Biên tập đa phương tiện (2 sáng kiến) - “Ứng dụng Du lịch Hà Nội - Nền tảng thông tin du lịch số tích hợp nội dung báo chí đa phương tiện của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội” (tác giả Dương Công Thọ). - “Ứng dụng công nghệ AR trên sản phẩm báo in - Giải pháp đột phá nâng tầm trải nghiệm độc giả và tối ưu hoá giá trị thương mại cho các số báo đặc biệt” (tác giả Nguyễn Việt Cường). 5. Phòng Thư ký tổng hợp (3 sáng kiến) - “Giải pháp SEO toàn diện và tối ưu hoá trải nghiệm người đọc nhằm nâng tầm vị thế Báo điện tử Hànộimới trong kỷ nguyên số” (nhóm tác giả: Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Loan, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thu Giang, Hồ Thủy Tiên). - “Giải pháp tối ưu hoá tài nguyên lưu trữ và tái sử dụng nội dung truyền hình, phát thanh trên Báo điện tử Hànộimới” (tác giả Nguyễn Tuấn Phong) - “Bộ Quy trình vận hành tiêu chuẩn: Sản xuất Chương trình Truyền hình trực tiếp ngoài trời” (nhóm tác giả: Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Trà My, Nguyễn Kiều Trang). 6. Văn phòng (1 sáng kiến) - “Giải pháp đổi mới quy trình tham mưu, tổng hợp theo mô hình 5S-3T dựa trên dữ liệu và công nghệ số tại Văn phòng, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội” (tác giả Đào Thanh Hoàn).