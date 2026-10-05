Mở rộng hợp tác chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình giữa Việt Nam và Đức

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tham quan Phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Y sinh và Cấy ghép (NIFE), Hannover. (Ảnh: BVCC)

Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình làm việc của Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại Hannover, được thực hiện với sự cho phép của Bộ Quốc phòng.

DIAKOVERE Annastift được thành lập năm 1892, ban đầu với nhiệm vụ điều trị cho trẻ em khuyết tật. Qua hơn 130 năm phát triển, bệnh viện trở thành một trong những cơ sở chuyên khoa Chỉnh hình hàng đầu của Đức, đồng thời có quan hệ đào tạo, nghiên cứu với Trường đại học Y Hannover. Nhiều thế hệ lãnh đạo, chuyên gia của bệnh viện từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Đức.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện DIAKOVERE Annastift.

Tại buổi làm việc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giới thiệu năng lực và quy mô hoạt động chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, đồng thời đề xuất xây dựng chương trình hợp tác trên 3 hướng chính.

Trong đó, hai bên sẽ tăng cường hỗ trợ chuyên môn lâm sàng thông qua hội chẩn trực tuyến định kỳ và hội chẩn đối với những ca bệnh khó, phức tạp. Về đào tạo, hai bên hướng tới kết hợp đào tạo nghiên cứu sinh, tổ chức các chương trình đào tạo y khoa liên tục. Hợp tác nghiên cứu khoa học được định hướng triển khai các thử nghiệm lâm sàng chung và đồng công bố quốc tế.

Đại diện Bệnh viện DIAKOVERE Annastift đánh giá mô hình hợp tác theo từng trụ cột, từng giai đoạn là phù hợp và có tính khả thi. Giáo sư Henning Windhagen, Giám đốc Bệnh viện DIAKOVERE Annastift, đề nghị hai bên xác định mục tiêu, lộ trình cụ thể; trước mắt lựa chọn một số dự án ưu tiên, cử đầu mối chuyên trách và duy trì hoạt động hội chẩn trực tuyến định kỳ.

Hai bên cũng thống nhất tạo điều kiện để các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có cơ hội tham gia sâu hơn vào hoạt động lâm sàng trong quá trình hợp tác.

Đoàn công tác nghe Tiến sĩ Kerstin Radtke giới thiệu mô hình chăm sóc toàn diện cho trẻ em với các kỹ thuật mới tại Bệnh viện DIAKOVERE Annastift.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khẳng định hợp tác quốc tế là một định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển của Bệnh viện, hướng tới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh.

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm, tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến từ phía DIAKOVERE Annastift. Đồng thời, ông mời các chuyên gia của bệnh viện Đức tham gia với vai trò giáo sư thỉnh giảng, thành viên hội đồng khoa học của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa lãnh đạo hai bệnh viện đã thiết lập khuôn khổ chính thức cho quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình. Nhân dịp này, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mời Giáo sư Henning Windhagen sang thăm và tham dự Hội nghị Khoa học thường niên của bệnh viện, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2027.

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm việc và chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Y sinh và Cấy ghép (NIFE), Hannover.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng tìm hiểu hoạt động nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Cơ sinh học và Vật liệu sinh học dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Christof Hurschler.

Đoàn được giới thiệu hệ thống phân tích dáng đi với 12 camera kết hợp các tấm cảm biến lực, hệ thống thử nghiệm khớp háng nhân tạo chịu tải trọng động lớn trong môi trường mô phỏng dịch khớp và robot nghiên cứu cơ sinh học có khả năng mô phỏng, kiểm soát chuyển động của khớp vai, khớp gối theo nhiều bậc tự do.

Tại Khoa Chỉnh hình Nhi, các chuyên gia DIAKOVERE Annastift giới thiệu mô hình chăm sóc toàn diện cho trẻ em khuyết tật, dị tật bẩm sinh, cùng một số kỹ thuật như sàng lọc loạn sản khớp háng bẩm sinh bằng siêu âm theo chuẩn Graf, điều trị chỉnh trục, kéo dài chi với hệ thống nắn chỉnh có hỗ trợ máy tính.

Đoàn cũng tìm hiểu các kỹ thuật phẫu thuật bàn chân - cổ chân ít xâm lấn, trong đó có hàn khớp cổ chân ít xâm lấn, ứng dụng công nghệ in 3D trong chế tạo dụng cụ phẫu thuật và thiết bị cấy ghép được thiết kế cá thể hóa.

Tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Y sinh và Cấy ghép (NIFE), Đoàn công tác tìm hiểu mô hình hợp tác liên ngành giữa 3 trường đại học tại Hannover gồm Y khoa, Thú y và Kỹ thuật. Trung tâm hiện triển khai khoảng 20 dự án nghiên cứu về vật liệu sinh học và công nghệ cấy ghép, tập trung vào phát triển, thử nghiệm vật liệu sinh học, kỹ thuật mô và công nghệ cấy ghép lai sinh học.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện DIAKOVERE Annastift tạo thêm cơ sở để Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, từ hỗ trợ chuyên môn, đào tạo đến nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao năng lực chuyên ngành và chất lượng khám, chữa bệnh.