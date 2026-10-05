Bảo vệ môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Siết trách nhiệm từ người đứng đầu

Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Vũ Thanh Hải. Ảnh: Bình Minh.

Kiểm soát môi trường từ khâu vận hành

Tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ từ khâu vận hành đến giám sát, quan trắc và xử lý chất thải. Trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân được cụ thể hóa, trong đó đề cao vai trò của người đứng đầu.

Trong hoạt động sản xuất điện, công tác bảo vệ môi trường không chỉ được thể hiện qua việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý mà còn đòi hỏi kiểm soát thường xuyên trong từng công đoạn vận hành.

Với đặc thù của một nhà máy nhiệt điện, các vấn đề về khí thải, nước thải, bụi, tiếng ồn, tro xỉ và sử dụng tài nguyên nước luôn được đặt trong yêu cầu quản lý chặt chẽ.

Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Vũ Thanh Hải đã ký ban hành Kế hoạch hành động về tăng cường công tác quản lý, tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại đơn vị.

Theo đó, yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là kiểm soát từ sớm, từ gốc; bảo đảm các hoạt động sản xuất, vận hành tuân thủ quy định pháp luật; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận và cán bộ quản lý đối với kết quả thực hiện công tác môi trường.

Một trong những yêu cầu được nhà máy chú trọng là bảo đảm sự thống nhất giữa hồ sơ pháp lý và thực tế vận hành. Phòng Kỹ thuật và An toàn được giao chủ trì rà soát định kỳ hồ sơ thiết kế, hồ sơ vận hành, chứng từ và các giấy phép liên quan; đồng thời đối chiếu với hiện trạng thực tế tại nhà máy.

Việc rà soát nhằm kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp, sai lệch về thông số kỹ thuật hoặc quy trình vận hành để xác định nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp khắc phục.

Đối với các hệ thống xử lý khí thải, nước thải, bụi và tiếng ồn, nhà máy yêu cầu duy trì vận hành ổn định, liên tục theo đúng quy trình. Chất thải chỉ được xả ra môi trường sau khi được xử lý và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của giấy phép môi trường.

Quan trắc liên tục, xử lý ngay khi có dấu hiệu bất thường

Cùng với kiểm soát tại nguồn, công tác quan trắc môi trường được xác định là một trong những lớp kiểm soát quan trọng trong quá trình vận hành.

Nhà máy duy trì việc truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về cơ quan quản lý theo quy định. Khi phát hiện các thông số có dấu hiệu tiệm cận ngưỡng kiểm soát hoặc xuất hiện bất thường, lực lượng trực vận hành phải kịp thời thực hiện các bước ứng phó, khắc phục và báo cáo lãnh đạo nhà máy để có chỉ đạo xử lý phù hợp.

Cách tổ chức này nhằm hạn chế tình trạng bị động trong xử lý sự cố môi trường, đồng thời bảo đảm các vấn đề phát sinh được phát hiện và xử lý ngay từ khâu đầu tiên.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch hành động là việc trách nhiệm môi trường được phân định cụ thể theo từng bộ phận, từng nhiệm vụ và gắn với hoạt động sản xuất hằng ngày.

Tại các phân xưởng trực tiếp sản xuất, gồm Phân xưởng Vận hành, Phân xưởng Nhiên liệu, Phân xưởng Hóa và Phân xưởng Vận hành Điện mặt trời Phước Thái, công tác kiểm soát được thực hiện xuyên suốt quá trình vận hành.

Một góc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nhìn từ kênh nước đầu ra. Ảnh: Vĩnh Tân 4

Các nội dung được chú trọng gồm tiếp nhận, vận chuyển và phun sương dập bụi trong quá trình xử lý than; quản lý, khai thác và khử mặn nước biển; thu gom, tái sử dụng nước thải; quản lý, lưu giữ tro xỉ.

Các thông tin liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, vật tư và hóa chất sử dụng phải được ghi chép, quản lý và bảo đảm khả năng truy xuất.

Ở khối phòng, ban tham mưu, trách nhiệm cũng được phân công theo từng lĩnh vực. Phòng Hành chính và Lao động, Phòng Kỹ thuật và An toàn thực hiện giám sát việc thu gom, phân loại và chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại theo quy định, trong đó có yêu cầu quản lý đối với chất thải nhiễm PCB.

Phòng Kế hoạch và Vật tư được giao rà soát các nội dung liên quan đến tiêu thụ, sử dụng tro xỉ; kiểm tra hồ sơ hợp chuẩn, hợp quy và năng lực pháp lý của các đối tác cung cấp dịch vụ môi trường trước khi ký kết hợp đồng.

Không để khoảng trống trách nhiệm

Một nội dung được Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 yêu cầu thực hiện là chủ động, minh bạch trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.

Theo đó, khi có đoàn thanh tra, kiểm tra, các đơn vị liên quan phải cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về nội dung được giao. Đối với các kiến nghị, yêu cầu khắc phục sau kiểm tra, nhà máy phải xây dựng phương án xử lý, xác định rõ người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Cách làm này hướng tới việc không để xảy ra khoảng trống trong quản lý, nhất là đối với những nội dung có liên quan trực tiếp đến tuân thủ pháp luật về môi trường.

Trong sản xuất nhiệt điện, yêu cầu về môi trường ngày càng cao, cùng với đó là sự giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý và cộng đồng. Vì vậy, việc duy trì kỷ luật vận hành, kiểm soát các thông số môi trường và xác định rõ trách nhiệm của người quản lý có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động ổn định, an toàn của nhà máy.

Tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, việc người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo và cụ thể hóa trách nhiệm môi trường đến từng bộ phận cho thấy công tác bảo vệ môi trường đang được đặt trong tổng thể yêu cầu quản trị và vận hành của đơn vị.

Đây cũng là cơ sở để nhà máy vừa bảo đảm nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện, vừa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn điện an toàn, ổn định và bền vững.