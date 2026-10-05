Thế hệ iPhone 20 Pro lộ diện thiết kế kính cong 4 cạnh và màn hình kích thước kỷ lục 7 inch

Năm 2027 sẽ đánh dấu cột mốc tròn 20 năm kể từ thời điểm chiếc iPhone đầu tiên được giới thiệu ra thị trường. Đây được đánh giá là thời điểm thích hợp để Apple tạo ra bước ngoặt mang tính cách mạng về ngôn ngữ thiết kế phần cứng. Những dữ liệu rò rỉ gần đây cho thấy dòng iPhone 20 có thể sẽ từ bỏ kết cấu hai mặt kính phẳng quen thuộc để chuyển sang kiến trúc kính uốn cong toàn diện cùng diện tích hiển thị vượt trội.

Cấu trúc kính uốn bốn cạnh quad-curved và thách thức gia công

Theo nguồn tin từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, phiên bản iPhone 20 Pro nhiều khả năng sẽ ứng dụng cấu trúc "quad-curved" với bề mặt kính uốn cong ở cả bốn cạnh. Thay vì phong cách phẳng nguyên khối hiện tại, các mép kính tràn nhẹ về viền xung quanh sẽ tạo hiệu ứng thị giác liền mạch, biến màn hình hiển thị và khung máy thành một thể đồng nhất.

Chi tiết này tương đồng với nhận định từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg. Cụ thể, cả mặt trước và mặt sau thiết bị có thể được bo cong về hai bên, trong khi phần khung viền kim loại ở giữa vẫn được duy trì nhằm đảm bảo độ cứng vững cho toàn bộ kết cấu chịu lực.

Tuy nhiên, việc gia công kính uốn cong ở cả bốn cạnh đặt ra bài toán công nghệ phức tạp. Đội ngũ kỹ thuật của Apple sẽ phải giải quyết sự cân bằng giữa độ mỏng tổng thể, khả năng chống nứt vỡ khi va đập và chi phí tối ưu khi triển khai ở quy mô thương mại hàng loạt.

Nâng cấp kích thước hiển thị và kỷ lục màn hình 7 inch

Bên cạnh sự thay đổi về kiểu dáng, không gian hiển thị của dòng sản phẩm mới cũng ghi nhận sự gia tăng về diện tích. Kích thước màn hình chi tiết được dự báo sẽ tăng nhẹ so với thế hệ tiền nhiệm:

Mặc dù mức tăng khoảng 0,1 inch trên thông số không quá lớn, nhưng khi kết hợp với công nghệ viền siêu mỏng, diện tích sử dụng thực tế sẽ mở rộng đáng kể mà không làm kích thước tổng thể của máy bị gia tăng. Màn hình đạt mốc 7 inch trên iPhone 20 Pro Max sẽ thiết lập kỷ lục mới cho dòng điện thoại dạng thanh của hãng, tối ưu không gian hiển thị cho các tác vụ giải trí, xem video, chơi game và đa nhiệm công việc.

Bên cạnh kiểu dáng truyền thống, nguồn tin chuỗi cung ứng còn tiết lộ Apple đang phát triển một mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, sở hữu kích thước màn hình trong lên tới 7,6 inch khi mở rộng.

Thu gọn Dynamic Island thành dạng lỗ đục tí hon

Trải nghiệm mặt trước của bộ đôi iPhone 20 Pro và Pro Max dự kiến được hoàn thiện hơn nhờ cải tiến sâu tại cụm Dynamic Island. Cụm điều khiển phần cứng này sẽ được thu nhỏ kích thước đáng kể, trong đó cảm biến camera selfie có thể chỉ còn là một lỗ đục tí hon thay cho cụm hình viên thuốc chiếm nhiều không gian như hiện nay.

Hiện tại, Dynamic Island giữ nhiệm vụ bảo vệ cụm cảm biến Face ID, camera trước và là nơi tương tác thông báo trạng thái ứng dụng. Việc thu nhỏ linh kiện này sẽ giải phóng diện tích hiển thị phía trên, đưa thiết bị tiến gần hơn đến mục tiêu màn hình không viền thực thụ.

Theo lộ trình rò rỉ, bộ đôi iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max dự kiến trình làng vào tháng 9/2027. Nhiều khả năng hãng sẽ bỏ qua tên gọi iPhone 19 để tiến thẳng lên phiên bản kỷ niệm 20 năm. Toàn bộ các thông số kỹ thuật và thiết kế này hiện vẫn dừng lại ở mức thông tin rò rỉ trước thềm sản xuất thương mại.