Trọn vẹn yêu thương

• P.V: Tết Trung thu năm 2026, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức những hoạt động trọng tâm nào, thưa anh?

- Anh Đinh Trung Hiếu: Thời gian qua, chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền sâu rộng các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu năm 2026, đặc biệt là các hoạt động dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo và các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, từ ngày 14-25/9/2026 (mồng 4-15/8 âm lịch), Tỉnh đoàn tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, trao tặng quà trung thu, học bổng, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và các nguồn hỗ trợ thiết thực cho thiếu nhi; ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, con công nhân, trẻ em mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo; trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm và các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo.

Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi tại xã Hướng Phùng - Ảnh: Đ.V

Cùng với đó, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình hỗ trợ trẻ em và các hoạt động đồng hành, đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; góp phần tạo điều kiện để các em được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Tăng cường vận động, kết nối các nguồn lực xã hội; phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, phụ trách Đội, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong việc đồng hành chăm lo cho thiếu nhi; phấn đấu để mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đều được đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm và ý nghĩa.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi; tuyên truyền, vận động thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, lành mạnh, khuyến khích đồ chơi tự tạo, đồ chơi tái chế và sản phẩm sản xuất trong nước. Đồng thời tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, chủ động phát hiện, hỗ trợ, can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc có nguy cơ vi phạm quyền trẻ em.

• P.V: Đối với thiếu nhi ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, địa bàn chịu ảnh hưởng thiên tai, tổ chức Đoàn, Đội có những hoạt động cụ thể nào?

- Anh Đinh Trung Hiếu: Nhằm đồng hành chăm lo cho thiếu nhi, Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Từ nguồn lực huy động được và sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đoàn, đội trực thuộc, chúng tôi đã ưu tiên hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, biển đảo, các địa bàn chịu ảnh hưởng của thiên tai và các khu vực còn nhiều khó khăn.

Cụ thể, mới đây Đoàn Thanh niên UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Ba Lòng tổ chức chương trình Trung thu “Ánh trăng vùng cao-Trao trọn yêu thương” tại phân hiệu Triệu Nguyên, Trường tiểu học và THCS Ba Lòng. Chương trình đã trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; trao 387 suất quà (gồm bánh trung thu, sữa, bánh kẹo và lồng đèn) đến toàn thể các em học sinh tham dự chương trình.

Tại xã Hướng Phùng, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 và Hải đội 202 Cảnh sát biển cũng vừa tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” cho hơn 400 em thiếu nhi. Trong chương trình, toàn bộ các em thiếu nhi tham dự đã nhận được các phần quà trung thu ấm áp; đồng thời 50 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được trao tặng các phần quà nhằm động viên các em tiếp tục vượt khó vươn lên.

Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” vừa được tổ chức vui tươi, ý nghĩa tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Đ.V

Không chỉ nhận được những món quà trung thu ý nghĩa, thiếu nhi các địa phương đã được nghe đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Các em cũng được hòa mình vào không khí Trung thu rộn ràng với những tiết mục văn nghệ, xem múa lân, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, đố vui, trò chơi tập thể và phá cỗ Trung thu…

Tỉnh đoàn cũng gắn việc triển khai các hoạt động Tết Trung thu với thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Quảng Trị đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”; quan tâm hỗ trợ xây dựng và trao tặng các công trình, phần việc dành cho thiếu nhi, như: Nhà Khăn quàng đỏ, sân chơi thiếu nhi, phòng học, lớp học bán trú, công trình vệ sinh, tủ sách, không gian học tập số, thiết bị học tập, vui chơi và các công trình phục vụ nhu cầu học tập, rèn luyện của trẻ em tại các xã biên giới và địa bàn khó khăn.

Tiếp tục duy trì, nhân rộng các chương trình, mô hình hỗ trợ trẻ em như “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Em nuôi của Đoàn”, “Không gian học tập số”, các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu, đồng hành cùng thiếu nhi các xã biên giới; tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi, phát triển năng khiếu và tiếp cận các điều kiện phát triển toàn diện.

• P.V: Thưa anh, chương trình Tết Trung thu cấp tỉnh năm nay được tổ chức với những hoạt động cụ thể, ý nghĩa nào?

- Anh Đinh Trung Hiếu: Tết Trung thu cấp tỉnh năm 2026, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội xã Trường Sơn, Ban Giám hiệu Trường TH-THCS Trường Xuân tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” với sự tham gia của 300 học sinh nhà trường. Chương trình diễn ra vào chiều 23/9/2026 (nhằm ngày 13/8/2026 âm lịch).

Tại chương trình, các em thiếu nhi đã được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc, các trò chơi dân gian và tham gia phá cỗ trong không khí vui tươi, hào hứng. Bên cạnh đó, 25 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi được Ban Tổ chức trao những phần quà thiết thực, ý nghĩa.

Có thể nói đây là chương trình hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cấp bộ Đoàn, mang đến sự động viên, niềm vui đối với thiếu nhi địa phương miền núi vốn còn nhiều khó khăn như ở xã Trường Sơn. Qua hoạt động này, các em thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cũng được tiếp cận với nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung thu cổ truyền.

Bên cạnh chương trình Trung thu cấp tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn các xã, phường, đặc khu và Đoàn trực thuộc cũng triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2026 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi cần bảo đảm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, thiết thực; quan tâm chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng cần được hỗ trợ.

Song song đó, yêu cầu tổ chức đoàn, đội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

• P.V: Xin cảm ơn anh!

Đức Việt (thực hiện)