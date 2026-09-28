Gợi mở lựa chọn nghề nghiệp từ tình yêu biển, đảo

Đại biểu tham dự hội nghị.

Hoạt động giúp học sinh hiểu hơn về biển, đảo, nhiệm vụ của người lính Hải quân và những yêu cầu đối với nguồn nhân lực trẻ trong Quân chủng Hải quân.

Học sinh các khối lớp 10, 11 và 12 được thông tin về biển, đảo Việt Nam; truyền thống, nhiệm vụ của Hải quân nhân dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các em cũng được giới thiệu về môi trường học tập, rèn luyện và công tác trong lực lượng Hải quân.

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ tham dự Hội nghị tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam.

Thượng tá Phùng Hải Châu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 175, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cho biết chương trình nhằm cung cấp những thông tin thiết thực về biển, đảo, truyền thống, nhiệm vụ của Hải quân nhân dân Việt Nam; qua đó giúp học sinh có thêm thông tin để định hướng nghề nghiệp nếu có nguyện vọng tham gia xây dựng Quân chủng Hải quân.

Trung tá Lê Quang Đạo, Chính trị viên Hải đội 516, Lữ đoàn 175, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, thông tin về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

“Những thông tin tại hội nghị giúp em hiểu thêm về nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển, đảo. Đây cũng là dịp để em tìm hiểu thêm về các ngành nghề, môi trường công tác trong lực lượng Hải quân”, em Trần Khả Quý, lớp 12A1, chia sẻ.

Học sinh tìm hiểu môi trường học tập, rèn luyện và công tác trong Hải quân nhân dân Việt Nam.

Theo kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2026, hoạt động thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam được triển khai tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh, gắn với giáo dục truyền thống và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Thông qua những buổi tuyên truyền trực tiếp, hình ảnh người lính Hải quân, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và môi trường công tác trong Quân chủng được giới thiệu gần hơn với học sinh. Đây cũng là cách góp phần nuôi dưỡng tình yêu biển, đảo và tạo nguồn nhân lực trẻ cho Hải quân nhân dân Việt Nam./.