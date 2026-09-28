Các tài năng nhí tỏa sáng tại Alina Dance Fest 2026

Các tài năng nhí của Alina Arts Academy có dịp thể hiện khả năng Ballet, Hiphop, múa hiện đại và ca hát trong Alina Dance Fest 2026 với chủ đề “Trung Thu đoàn viên”. (Ảnh: BTC)

Alina Dance Fest 2026 diễn ra cuối tuần qua tại Aeon Mall Tân Phú Celadon, TP. Hồ Chí Minh, quy tụ các học viên nhỏ tuổi của Alina Arts Academy. Chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật với không gian Trung Thu, nơi phụ huynh có thể theo dõi và đồng hành cùng các em trong đêm diễn.

Các tài năng nhí đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như Ballet, Hiphop, múa hiện đại, ca hát với những phần trình diễn được chuẩn bị trong khoảng thời gian dài. Với những em thiếu nhi chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn, việc đứng trước khán giả cũng là một thử thách khác so với không gian lớp học quen thuộc.

Ca sĩ Tăng Quỳnh My - nhà sáng lập Alina Arts Academy và Trưởng Ban tổ chức Alina Dance Fest 2026 cho biết, cô cùng ekip theo dõi các tiết mục, trao đổi về phần trình diễn và động viên các tài năng nhí có thể tự tin tỏa sáng trên sân khấu.

Theo Tăng Quỳnh My, điều cô quan tâm không chỉ là một tiết mục được hoàn thành đúng kỹ thuật, mà còn là tâm lý của trẻ khi biểu diễn.

“Khi tổ chức Alina Dance Fest, tôi muốn các em có thêm một trải nghiệm thực tế để hiểu rằng, nghệ thuật không chỉ nằm ở một tiết mục biểu diễn, mà còn là sự tự tin, kỷ luật, tinh thần làm việc cùng tập thể và niềm vui khi được làm điều mình yêu thích. Tôi hy vọng mỗi em sau chương trình sẽ mang về cho mình một kỷ niệm đẹp và thêm tin tưởng vào khả năng của chính mình”, ca sĩ Tăng Quỳnh My chia sẻ.

Ban tổ chức cũng trao những phần quà cho các học viên tham gia như một lời động viên sau quá trình tập luyện. Với các em, đây sẽ là những dấu ấn sau một thời gian nỗi lực học tập.