Đào tạo nghề được học từ xa, văn bằng có giá trị như chính quy

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 79/2026/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp, thay thế một số quy định trước đây về đào tạo sơ cấp, thường xuyên, từ xa, hồ sơ, sổ sách và tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Theo quy chế mới, thời gian tổ chức giảng dạy, học tập được bố trí trong khung 6h đến 22h hàng ngày, bao gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật tùy kế hoạch của cơ sở đào tạo.

Riêng chương trình giáo dục trung học nghề và trung cấp dành cho người tốt nghiệp THCS được bố trí trong khung 6h đến 18h từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Bộ GD&ĐT lưu ý, đây là khung thời gian được phép tổ chức hoạt động giảng dạy, học tập, thực hành, thực tập, không có nghĩa người học phải học liên tục trong ngày.

Khối lượng học tập không được vượt quá 8 giờ mỗi ngày và 40 giờ mỗi tuần, bao gồm thời gian học lý thuyết, thực hành, tích hợp, thực tập và các hoạt động học tập khác.

Một giờ học lý thuyết là 45 phút; giờ thực hành, tích hợp, thực tập, thí nghiệm hoặc thảo luận tại trường, doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là 60 phút.

Trong trường hợp nội dung đào tạo có tính đặc thù, cần tổ chức ngoài khung giờ trên, cơ sở đào tạo có thể chủ động bố trí nhưng phải tuân thủ quy định về thời gian làm việc, nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe người học, đặc biệt với người chưa thành niên. Ảnh: HNIVC

Lớp thực hành tối đa 25 người

Quy chế cũng quy định quy mô lớp học. Đối với lớp lý thuyết và lớp học trung học nghề, số lượng không quá 45 người.

Lớp thực hành, thực tập và lớp học tích hợp tối đa 25 người. Với ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, quy mô lớp không quá 15 người và phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn trong đào tạo.

Trong trường hợp cần thiết, cơ sở đào tạo có thể quyết định quy mô lớp thấp hơn để bảo đảm an toàn và chất lượng. Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và đặc thù ngành, nghề, người đứng đầu cơ sở đào tạo được quyết định quy mô thực tế trong phạm vi không vượt quá 10% mức quy định, đồng thời phải bảo đảm an toàn và chất lượng đào tạo.

Lớp thực hành, thực tập có thể được tổ chức tại cơ sở đào tạo hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Số lượng người học trong từng ca, kíp phải phù hợp với vị trí việc làm, danh mục thiết bị và năng lực hướng dẫn của người dạy.

Đối với các ngành, nghề đặc thù như nghệ thuật, thể dục, thể thao, các mô đun năng khiếu, biểu diễn, thi đấu, sáng tác hoặc luyện tập kỹ thuật, cơ sở đào tạo được tổ chức linh hoạt theo lớp năng khiếu, nhóm chuyên đề, hướng dẫn cá nhân, dự án, đội tuyển... phù hợp với yêu cầu chuyên môn và chuẩn đầu ra.

Đào tạo thường xuyên có giá trị văn bằng như chính quy

Quy chế mới cho phép đào tạo thường xuyên được áp dụng đối với chương trình giáo dục trung học nghề, trung cấp, cao đẳng, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Hình thức này được tổ chức linh hoạt về thời gian, địa điểm, tiến độ và phương thức. Người học có thể lựa chọn, sắp xếp thời gian và tích lũy kết quả học tập theo mô đun, tín chỉ phù hợp với điều kiện cá nhân và yêu cầu của chương trình.

Đáng chú ý, người học theo hình thức thường xuyên vẫn phải đáp ứng cùng mục tiêu, chuẩn đầu ra và khối lượng học tập tối thiểu của chương trình tương ứng. Việc kiểm tra, đánh giá, xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện theo quy định chung.

Văn bằng, chứng chỉ của hình thức đào tạo thường xuyên có giá trị pháp lý như hình thức đào tạo chính quy.

Các cơ sở đào tạo được lựa chọn phương thức tổ chức đào tạo trực tiếp, từ xa hoặc kết hợp trực tiếp và từ xa, tùy điều kiện thực tế và đặc thù từng ngành, nghề, nhưng phải bảo đảm người học đáp ứng chuẩn đầu ra.

Theo quy chế, thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình không vượt quá hai lần thời gian đào tạo của chương trình. Người đứng đầu cơ sở đào tạo có thể xem xét kéo dài thời gian đối với người học có giấy xác nhận khuyết tật. Ảnh: HNIVC

Thông tư 79/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/11. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông tư có hiệu lực, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp phải rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế đào tạo, quy định nội bộ phù hợp với quy chế mới.

Các khóa đào tạo đã tuyển sinh trước thời điểm thông tư có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định được áp dụng tại thời điểm tuyển sinh cho đến khi kết thúc khóa học, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.